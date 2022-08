Nit de «remembers» a Roses amb Earth, Wind and Fire

No tots els dies es té l'oportunitat de gaudir d'una llegenda de la història de la música moderna com Al McKay. El guitarrista de 74 anys, un dels membres originals de la banda Earth, Wind and Fire, va trepitjar divendres l'escenari de la Ciutadella de Roses envoltat de tretze músics vestits amb samarretes disco amb estampats de zebra i disposats a fer moure els malucs a tots els assistents amb les cançons més estel·lars del grup que va dominar el panorama musical funk, soul i R&B durant les dècades dels setanta i els vuitanta. McKay, guanyador de nombrosos reconeixements i membre, entre d'altres, del Songwriters Hall of Fame, va apel·lar a la cultura en viu i va fer aixecar dels seus seients al públic, la majoria de perfil sènior.

Els malucs es van moure al ritme del groove sense patir lesions i van acompanyar cançons com Let Your Feelings Show, Rock That, Let's Groove o Devotion. En el marc de la vetllada, que per moments amb el públic imitant la coreografia dels músics semblava una classe d'aquagym, hi va haver moments de brillants solos com el de Keith McKelly al saxo, que va meravellar a l'audiència present. En gairebé dues hores de concert, la banda va agraïr el públic l'energia i va posar punt final amb els temes que els han dut a l'estrellat i que han passat de generació en generació, com September o Boogie Wonderland. Alguns dels assistents, amb un esperit revifat, van fer el trajecte de les seves cadires fins a la sortida al ritme del boogie.