El White Summer obre la seva 10a edició abraçant el multiculturalisme

El festival White Summer va obrir divendres i, després d’una tarda passada per aigua amb tot Catalunya en avís per temps violent i pluges intenses, el microclima de Pals va tancar el pas a les precipitacions i va omplir el recinte de la Masia Mas Gelabert amb un quasi ple.

En aquesta desena edició, la inauguració del festival -que se celebra fins al 28 d’agost- va abastar la diversitat cultural, enllaçant tots els assistents provinents tant de Catalunya com de França i altres països amb una pluralitat de gastronomia, música i de lleure. Des de Barcelona amb el Bar Alegria fins a Mèxic amb els burritos i tacos del restaurant Salsa, el White Summer trasllada diversos espais gastronòmics de tot arreu del món a un mateix lloc.

Per, el primer dia d’aquesta edició, la principal aposta va ser la cultura africana, amb diversos espectacles de dansa i stands de moda africana de roba feta per persones que abans no treballaven i que han aprofitat aquesta segona oportunitat per demostrar el seu talent. Així mateix, per culminar el primer dia de festival, el duet malià Amadou & Mariam va unir tots els assistents amb el seu soul d’arrel africana.

L’organització del festival ha pensat en tot, fins i tot en els més petits, amb un Mini White Summer ple d’inflables i activitats per a nens. A més a més, el festival compta enguany amb espais per a lactància i la cura dels nadons, opcions de menjar vegà o vegetarià i sense gluten. També s’ha fet un pas endavant amb múltiples mesures sostenibles com contenidors de reciclatge, gots repostables, mobiliari de fusta i carpes de tela. L’espai compta enguany amb un total de 60 espais gastronòmics i 180 marques diferents, cadascuna amb la seva essència.