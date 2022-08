El públic del Festival Castell de Peralada tenia ganes de tornar a gaudir d’una nit màgica a càrrec de Carlos Acosta. El reconegut coreògraf cubà va presentar l’espectacle On Before en un dels escenaris que considera més especials juntament amb la ballarina de la companyia Acosta Danza, Laura Rodríguez. Va servir per tancar la 36a edició del certamen després de setze nits d’ensomni i, alhora, per retre homenatge a la difunta mare de Carlos Acosta, que va obrir-se per oferir a l’espectador la seva cara més personal.

«Sento una gratitud immensa per totes les persones meravelloses que s’han unit i han donat suport a l’hora de presentar-vos aquest programa. A mesura que el sector artístic continua recuperant-se d’aquest període catastròfic, us agraeixo que ens acompanyeu i espero que gaudiu de l’actuació d’aquesta nit», va ser el missatge que va fer arribar al públic. Així va ser. Ningú va quedar indiferent, apreciant la plasticitat en el moviment dels ballarins gràcies a l’austera escenografia que predominava amb un senzillíssim fons negre, roba en blanc (Laura Rodríguez) i en negre (Carlos Acosta) i un focus de llum que els il·luminava. D’interpretacions n’hi va haver forces, tot i que el cubà va encarregar-se de plantar cara a la mort alçant els moments del naixement i la purificació dels cossos amb la presència de l’aigua. El cor O Vos Omnes, resident de l’edició, va entrar en directe per donar encara més emoció en una nit d’allò més emotiva.