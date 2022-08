El cantant de Sant Feliu de Llobregat va escollir Portalblau com a escenari per a presentar el seu nou treball «Free». Després de dos anys de silenci, l’artista ha tornat amb més força que mai, amb l’estrena del seu treball més personal, madur i introspectiu. La seva veu trencada, amb matisos que dibuixen un univers forjat per molts quilòmetres de vivències i la seva energia, no va deixar indiferent a cap dels assistents. Aquest nou treball ha estat compost després d’experiències de recerca personal com el confinament i la Gira del Mar, aventura musical ideada pel músic. Una aventura on l’artista ha recorregut nombroses ciutats del litoral mediterrani a bord d’un veler històric.