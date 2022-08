La cantant australiana Olivia Newton-John, protagonista del film musical "Grease", ha mort aquest dilluns després d'una llarga lluita contra el càncer, l'últim cop de la qual li va ser diagnosticat fa sis anys. Nascuda a Cambridge (Regne Unit) el 1948 i criada a Melbourne (Austràlia), la cantant ha mort al seu ranxo de Califòrnia, on vivia amb el seu segon marit John Easterling.

La família ha expressat el seu condol a través d'un missatge en xarxes socials en què destaca el seu "viatge de 30 anys de càncer", que la va convertir en una entusiasta activista contra la malaltia i per la investigació mèdica. "Olivia ha estat un símbol per al triomf i l'esperança durant més de 30 anys, en què ha compartit la seva experiència amb el càncer de mama", ha indicat l'espòs, que ha demanat que "en comptes de flors" els interessats enviïn donacions a la Fundació Olivia Newton-John, dedicada a la investigació de la medicina vegetal i el càncer.

Newton John es va fer mundialment famosa per protagonitzar la pel·lícula musical 'Grease' de 1978 al costat de John Travolta. Abans la seva fama s'havia circumscrit als països de la Commonwealth. Pel Regne Unit va participar al festival d'Eurovisió de 1974 amb la cançó "Long live love" ("Llarga vida a l'amor") i va aconseguir un quart lloc (quan Austràlia encara no participava).

Va ser el seu paper com la tímida empollona Sandy que evoluciona a noia dolenta per l'amor de Danny Zucko (John Travolta) a 'Grease' la que la va catapultar a la fama. Adaptava un musical de Broadway, del qual Newton John va interpretar cançons com You're the One that I Want, Summer Nights o Hopelessly Devoted to You.

Prèviament havia tingut èxits musicals com If Not for You, Let Me Be There o Have You Never Been Mellow.

Després de Grease va fer pel·lícules ja com a estrella, com 'Xanadu', que no van tenir més recorregut i es va consagrar amb cançons com Physical, del 1981. Al llarg de la seva carrera musical va vendre més de cent milions d'àlbums i figura a la llista Billboard dels millors artistes de tots els temps.

Lluita contra el càncer

La salut, no obstant això, li va cobrar un alt preu i la va mantenir retirada molt de temps dels escenaris, als quals tornava sempre que podia. El 1992 se li va diagnosticar càncer de mama, però va remetre després d'una masectomia parcial i una cirurgia de reconstrucció. Va ser hospitalitzada de nou el 2013 i per un tumor a l'esquena i va tenir noves metàstasis anys després.

A la seva vida personal, Newton John va ser mare de Chloe, nascuda d'un matrimoni anterior amb el ballarí Matt Lattanzi, i va ocupar pàgines als diaris per l'estranya desaparició del seu company Patrick McDermott, que va desaparèixer a la costa californiana el 2005 i va ser trobat viu a Mèxic el 2016.

La cantant es va tornar a casar als 59 anys amb el multimilionari John Easterling, de 49, a Malibú (EUA).