Serrat, Gràcies i fins sempre

Gràcies, he sigut molt feliç. Crec que tot comença i tot ha d’acabar, i millor ser jo qui tria quan acaba», va afirmar Joan Manuel Serrat a Sant Feliu de Guíxols. El festival de la Porta Ferrada va acollir dissabte el que, si no hi ha res de nou, serà el darrer concert del cantautor als escenaris gironins.

En el marc de la seva última gira, Serrat va oferir «una festa, de comiat, però una festa» en què va repassar la banda sonora sentimental de mig país. Demanant al públic que aparqués la nostàlgia perquè «d’ara endavant només hi ha futur» va començar amb Temps era temps, L’àngel de la guarda i El carrusel del Furo, que era el malnom del seu avi i a qui va convertir en firaire en aquesta cançó. «Les cançons no són de veritat ni de mentida, són fantasies amanides amb una gota de realitat», va dir reivindicant que «tots seríem més pobres» sense la ficció i envejant la sort dels personatges, «que no es fan mai vells». Va anar desgranant temes com el Romance de Curro el Palmo, Señora o Me’n vaig a peu, estrenada l’any 1967 a Sant Feliu, justament. També van sonar en una nit per al record Es caprichoso el azar, interpretada amb Úrsula Amargós, Cançó de matinada, Las nanas de la cebolla o Para la libertad, mentre en una pantalla gegant rere l’escenari es projectaven imatges de Barcelona, onades del mar o camps d’oliveres. Grans clàssics serratians com No hago otra cosa que pensar en ti, Mediterraneo o Cantares també van formar part del repertori, però el cançoner del del Poble Sec és tan llarg que van quedar fora del concert Penélope, Lucía o Ara que tinc vint anys, que van ser reclamades per la platea. «Ja els escolto i les estaria cantant tota la nit, però un té les seves limitacions», va bromejar sobre les peticions abans d’acomiadar-se d’una terra, l’Empordà, que ha sigut «un gran nutrient» per la seva carrera, segons ell. Paraules d’amor va ser la darrera cançó que es va sentir a Sant Feliu. «Gràcies, ha estat un plaer haver-vos conegut», va assegurar el músic. I el 99,9% de la gent que omplia l’antic camp de futbol de Vilartagues podia haver dit el mateix. Gràcies i fins sempre, Serrat.