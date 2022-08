La brisa fresca mallorquina d’Alanaire

Aire fresc pel pop cantat en català. És el que aporten Alanaire, el jove quartet mallorquí format pels germans Laura i Pau Serra amb Leire Corpas, Joan Pérez-Villegas. Diumenge al migdia a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols, en el marc del cicle «Delicatessen» del festival de la Porta Ferrada, el grup va demostrar perquè tot un tòtem de la música balear com Joan Miquel Oliver no va dubtar un segon en apadrinar-los. Tonades melòdiques i suaus cantades per Laura Serra -que va demostrar també la seva gran habilitat als teclats-, alguns riffs de guitarra més cruixents i cançons que transmeten vibracions positives són alguns dels ingredients d’una proposta que beu, i es nota, de la influència del pop anglosaxó, però que al mateix temps, i amb encert, marca els seus orígens mediterranis.

Amb una cadència equilibrada, Alanaire van presentar els temes que conformen Albor, un bateig discogràfic en llarg que va sortir publicat a principis de juny i que confirma les bones sensacions de l’EP de títol homònim llançat el 2021. D’aquesta manera, i sense presses, van anar sonant temes com Desitjau-mos Sort, Dret a sa Peresa, No m’ho Esperava o Asimetria. Talls emotius, carregats de sensibilitat, que van ser interpretats magistralment per un grup que, a poc a poc, es va obrint camí. De talent van més que sobrats. Tal vegada, i en aquesta ocasió, l’escenari se’ls va quedar petit, malgrat i que el públic que gairebé va omplir la sala Fènix de Las Vegas els va dedicar una molt merescuda ovació final.