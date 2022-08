La Santa Market de Santa Cristina d’Aro continua apostat aquest estiu per la cultura en tots els seus vessants. En la jornada d’avui dimarts destaca l’actuació de la monologuista Rocío Raval. L’actriu i directora de la companuia Improderadas presentarà les 22 h un monòleg en el qual no hi faltaran picades d’ullet a temes tan quotidians com l’amor o l’economia. La jornada d’avui també comptarà amb l’actuació del grup de versions de clàssics La Duda Ofender, a partir de les 20.30 h.