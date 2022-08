«Eufòria» tanca un Sons del Món de Roses que ha rebut més de 26.000 espectadors

Un concert protagonitzat per Mariona Escoda, Triquell, Llum, Scorpio i Edu, cinc dels concursants més estimats per l’audiència de la primera edició del talent show musical de TV3 Eufòria, va tancar diumenge a la nit a l’escenari de la Ciutadella de Roses una edició «històrica» del festival Sons del Món. El certamen musical alt-empordanès, que enguany ha celebrat el seu quinzè aniversari, ha batut un rècord històric de públic de pagament, amb més de 26.000 espectadors. Segons assenyala l’organització en un comunicat, a aquesta xifra s’hi inclouen les 2.000 persones que han pagat l’entrada pel Village durant les set jornades en què ha estat obert al públic que no tenia entrada pel concert principal.

De tots els concerts que s’han pogut gaudir a l’escenari principal de la Ciutadella entre el 22 de juliol i el 7 d’agost, els que més afluència han registrat són el dels osonencs Oques Grasses amb Pol Batlle i Rita Payés (31 de juliol), el d’Alvaro Soler, Sara Roy i Greg Taro (30 de juliol), el del vocalista d’Extremoduro Robe (6 d’agost) i el de la banda de tribut al grup de rock Queen God Save the Queen (29 de juliol). El director de Sons del Món Xavi Pascual, en declaracions recollides per l’agència ACN, ha valorat molt positivament l’edició d’enguany del festival. «La valorem com una de les millors de l’història. Hem tornat a la normalitat, després de dos anys de restriccions, i ens hem retrobat amb el nostre públic amb una programació amb la qual, d’alguna manera, s’ha posat en valor aquesta comunió entre patrimoni, artistes de renom i amb credibilitat i l’aposta per l’obertura del Village al públic en general que ens ha permès fer promoció del talent rosinc» ha assegurat el també responsable d’altres festivals gironins com l’Strenes de Girona o l’Acústica de Figueres. Pascual també considera que, després de 15 anys, el certamen s’ha consolidat com un clàssic estival de la costa gironina. «Creiem que la fórmula que hem trobat és la bona. Hem situat el festival en un espai que és bé d’interès cultural. Tothom que entra per la porta al·lucina» ha afirmat el responsable d’una cita que en poques setmanes ja començarà a donar forma a l’edició de 2023.