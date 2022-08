Martí Peraferrer, el director del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el Fitag, durant els darrers divuit anys, abandonarà el càrrec després de la 22a edició, que se celebrarà entre el 23 i el 27 d'agost en diferents escenaris de la ciutat, arribant també fins a sis municipis de les comarques gironines.

Així ho ha anunciat per sorpresa aquest dimarts al matí, durant la presentació a la premsa de la programació d'enguany. "Entreguem aquest festival a una nova direcció" ha assegurat l'actor i director gironí que ha volgut agrair a la Diputació de Girona i la resta d'institucions públiques que col·laboren en la celebració de la cita la confiança dipositada en ell i el seu equip al llarg d'aquests anys.

Tot i la marxa de Peraferrer, la continuïtat del Fitag "està assegurada", segons ha apuntat el vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, en el mateix acte. No obstant això, i com a institució pública, serà necessari obrir una licitació per adjudicar la direcció del certamen a un nou equip.

L'actor i director teatral gironí va assumir la direcció del certamen després de l'edició el 2004 rellevant als membres del grup Teatre de Guerrilla, que havien estat al capdavant del festival des de la seva creació, l'any 2000. En el seu primer any en el càrrec, Peraferrer va afirmar que la seva filosofia respectaria la feina feta per la direcció anterior, tot i que volia convertir el Fitag en una cita «dinàmica, participativa i amb espectacles als carrers de la ciutat».