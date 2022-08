Si hi hagués un àlbum de cromos amb les cançons més populars d'Sting, el públic del festival de Cap Roig l'hauria completat en una sola nit. El britànic, un habitual del jardí botànic de Calella de Palafrugell, va deixar les novetats per un altre dia i va cantar a cop segur, repassant els èxits de més de quatre dècades de carrera.

Amb setanta anys a l'esquena, més de 100 milions de discos venuts i disset premis Grammy, Sting va treure nou disc el novembre passat, The bridge. D'aquest treball nascut durant el confinament a penes en va presentar un esbós, perquè, com està fent en tota la gira My songs, es va centrar en els seus hits amb The Police i en solitari.

Gordon Thomas Sumner va arrencar fort, fent despertar la platea amb Message in a bottle, Englishman in New York i Every little thing she does is magic, abans de deixar anar un "bona nit" i dirigir-se en castellà a l'auditori per presentar els músics que l'acompanyen.

All this time va ser el preludi de l'única tanda de cançons de nova fornada de la nit: If it's love, una versió en espanyol de For her love -"lamento no parlar català", va dir- i Rushing water.

Sting es va plantar per cinquena vegada des del 2011 a Cap Roig per oferir més d'hora i mitja de concert a les 2.400 persones que havien esgotat les entrades per veure'l. El vocalista de The Police va buscar la complicitat dels assistents, animant-los a xiular, picar de mans o posar-se drets al ritme de temes com Fields of gold, Brand new day o Shape of my heart, que va aprofitar per anar donant protagonisme als membres de la seva banda, com ara Dominic Miller i Rufus Miller, pare i fill a la guitarra.

Walking on the moon va fer que l'audiència deixés definitivament les cadires per rendir-se a temes mítics com So lonely, Desert rose o Every breath you take, que va ser el final oficiós de l'actuació.

Als bisos, ja sense la llampant caçadora groga que havia dut tot el concert, Sting va interpretar She's too good for me, l'emblemàtica Roxanne i Fragile, un final "reflexiu", va dir, per instar els espectadors a retrobar-se de nou en un futur.

Generós amb els seus fans, no es va guardar res a la recambra i va disparar sobre l'auditori de la Costa Brava totes les tonades que l'han fet arribar on és. Sting no va arriscar, ni falta que li fa.