La companyia de Kíiv Splash protagonitzarà el dimecres 24 d’agost al Teatre Municipal de Girona, amb l’espectacle The Stolen Happiness, una funció benèfica a favor de la cultura ucraïnesa dins del 22è Festival de Teatre Amateur de Girona, el FITAG, que se celebrarà entre el 23 i el 27 d’agost a Girona i sis municipis més de la província. La representació, que reunirà als membres d’una companyia que, a conseqüència de la invasió russa al seu territori, viuen en diversos països europeus, serà un dels plats forts d’una edició que comptarà amb un total de vint-i-nou companyies, tant nacionals com internacionals, i que té per lema «El teatre de la gent».

La cita teatral comptarà en aquesta edició, que recuperar completament la normalitat prepandèmica, amb companyies arribades d’Argentina, Colòmbia, Mèxic, Perú, Portugal i Suïssa, a banda d’Ucraïna. De l’estat espanyol, hi haurà grups procedents d’Aragó, Astúries, Castella-La Manxa, el País Basc, Galícia, Navarra i les Illes Balears. El FITAG també tindrà un bon nombre de propostes escèniques locals, amb companyies d’Arbúcies, Blanes, Cassà de la Selva, Figueres, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, que venen «a celebrar la collita de l’any», segons va apuntar ahir al matí, en una presentació celebrada a la seu de la Diputació de Girona, el director del festival Martí Peraferrer. «Aquesta és una edició especial, amb una programació ben completa per a recuperar el públic i donar confiança a la gent. Volem tornar a veure cues de públic que accedeixin als espectacles», va afegir el director. A més dels escenaris de la ciutat de Girona, com el Teatre Municipal, La Planeta, el Pati de les Magnòlies, El Foment o la Casa de Cultura, alguns espectacles es podran veure a Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Sant Gregori, Sant Pere Pescador i Vidreres. A Girona, el teatre també arribarà enguany als barris de Santa Eugènia i Sant Ponç. La coproducció de 2022 La coproducció d’aquesta edició serà amb la companyia gallega Noite Bohemia, que permetrà que actors de Girona, d’altres indrets de Catalunya i de Galícia, intercanviïn estils i maneres d’actuar. El mercader de Venècia, dirigida pel director de la companyia, Javier Fernández Mariño, serà l’espectacle proposat en aquesta producció, que es podrà veure el dissabte 27 d’agost al Teatre Municipal de Girona, escenari que també acollirà, el dimarts 23 d’agost, la inauguració del certamen, amb l’obra Garrí al forn amb compota de reineta, de la companyia El Mirall de Blanes. Les nits del FITAG El pati de la Casa de Cultura de Girona tornarà a obrir les portes en aquesta edició per oferir un espai obert a tothom qui vulgui aportar una intervenció artística, en qualsevol de les seves disciplines. L’apartat FITAG de Nits tindrà lloc entre el dijous 25 i el dissabte 27 a partir de la mitjanit, amb entrada gratuïta. En aquesta nova edició, el festival també acollirà la presentació de la Xarxa Europea de Teatre d’Aficionats (RETAE), una entitat que aglutina les associacions de teatre europees que desenvolupen el seu treball amb autors espanyols o en llengua castellana, en una reunió pública el pròxim dimecres 24 d’agost. En la presentació d’aquesta edició, el vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, va remarcar que «el FITAG és tot un referent del teatre amateur de Catalunya, l’Estat espanyol, Europa i Sud-amèrica, i ja és molt més que un festival que mobilitza milers de persones com a espectadors de teatre. Una filosofia de vida, una manera de viure i sentir el teatre». La Diputació de Girona organitza el festival, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya.