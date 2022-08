El Cerdanya Music Festival comença avui la seva segona edició amb uns convidats de luxe: Fangoria. El duo format pels incombustibles Alaska i Nacho, tocaran el teclat i el baix per fer sonar els ritmes electrònics del seu últim EP, Edificaciones Peganas, i inaugurar, així, el festival de música de Llívia. L’EP forma part de la sèrie dels tres que es van proposar gravar a principis del 2020, just abans de la pandèmia, i vol ser un homenatge als gratacels, les torres i els blocs de pisos, un paisatge totalment diferent del que es pot trobar, precisament, a Llívia.

El certamen, que s’allargarà fins el 20 d’agost, també acollirà el mestre dels escenaris que ja porta sis dècades tocant, Raphael, amb el que de ben segur que no faltaran himnes com Mi gran noche, Como yo te amo o Yo Soy Aquel, entre molts d’altres.

Tampoc hi faltarà el trio barceloní Stay Homas, que ja sumen dos anys encomanant el seu «bon rotllo» que va traspassar pantalles durant el confinament l’any 2020. Ara, amb un àlbum sota el braç i una multitud de singles, giren per tot l’Estat Espanyol omplin les platees d’allà on van.

El cantautor valencià Àlvaro Lafuente, més conegut pel seu nom artístic Guitarricadelafuente, també serà present al Cerdanya Music Festival per oferir les seves melodies que combinen folk, indi, flamenc i rumba en temes íntims i personals com Guantanamera, A mi manera o Ya mi mama me decía.

D’altra banda, Joan Dausà actuarà al festival per presentar el seu darrer àlbum Ho tenim tot (2021). Un cant a l’esperança i l’optimisme compost per cançons com La Vida és més que això, Omple de vida els pulmons o Pina, un tema dedicat a la seva filla gran.

Finalment, Loquillo, considerats per a molts «la personificació del rock espanyol» serà l’encarregat de clausurar el festival el dia 20 d’agost per a presentar de manera inèdit el disc que traurà el proper mes d’abril de 2023, Diario de una tregua.