INICI DEL MUNTATGE QUE S’INAUGURARÀ EL MES DE SETEMBRE. Les portes escultòriques en acer inoxidable de Jaume Plensa en l’entrada del Liceu ja estan col·locades en el coliseu de la Rambla barcelonina. Encara que el seu muntatge definitiu no ha conclòs encara, ahir dimarts ja es va poder veure com quedaran els tres impressionants elements realitzats per l’artista català, que ha seguit de prop els treballs. La seva col·locació ha captat l’interès de molts vianants davant l’originalitat de les grans estructures (pesen mitja tona cadascuna). La seva inauguració està prevista per al mes de setembre, coincidint amb el retorn de l’activitat al Liceu. Fins aleshores, quedaran cobertes amb una lona.