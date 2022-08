El F’estiu de Calonge donarà demà a la nit (22 h) el tret de sortida a la seva segona edició amb l’actuació de Rita Payés acompanyada de la seva mare, Elisabeth Roma, que conjuntament presentaran Imagina (2019), l’últim treball de l’artista. Dins la programació d’enguany també en destaquen les actuacions de la mallorquina Maria del Mar Bonet i la pianista i cantant Gemma Humet. Tots els concerts tindran lloc al Castell de Calonge.

En aquesta nova edició, el certamen ha volgut consolidar-se i mantenir una programació apta per a tots els públics sense allunyar-se de la música clàssica i el jazz, per això presenta una gran varietat de propostes per a tots els públics de les quals en destaquen la de Maria del Mar Bonet, Gemma Humet, Blaumut o, fins i tot, la Cobla de Sant Jordi i la Llobregat.

Així, la segona actuació del festival serà aquest divendres i anirà a càrrec del grup Blaumut, que amb els seus ritmes de pop-folk endinsaran el públic en les deu cançons que componen el seu darrer disc, Olímpica i Primavera, publicat aquest mateix any i que suposo el retorn d’una de les formacions més destacades de l’escena pop catalana. No hi faltaran però, alguns dels seus grans èxits com Pa amb oli i sal o Bicicletes. Dissabte serà el torn de Gemma Humet. El seu nou disc, Rere tot aquest fum (2022) és una fusió entre electrònica i folk que es qüestiona «els misteris de l’amor».

El dijous 18 d’agost, la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona i La Principal del Llobregat s’apoderaran del castell de Calonge a ritme de sardanes per reinterpretar les melodies compostes per Antoni Ros-Marbà, que l’any passat va ser nomenat fill adoptiu de Calonge i Sant Antoni. L’endemà, Albert Guinovart i Vicens Prats reviuran el concert que van fer plegats el 15 d’agost de 1998. Finalment, la veu femenina de la Nova Cançó, Maria del Mar Bonet, vindrà des de Mallorca per oferir un concert únic acompanyada de la Big Band de Begues, per interpretar un repertori que combina jazz i swing amb els sons més mediterranis.