Carmen Maura i Eva Longoria seran les protagonistes de 'Land of women', una sèrie basada en la novel·la 'La terra de les dones', de la periodista espanyola Sandra Barneda, que ha encarregat el gegant tecnològic Apple per a la seva plataforma televisiva. La productora espanyola Bambú Studios rodarà els sis episodis de la sèrie, que comptarà amb una versió en anglès i una altra en espanyol, va informar Apple TV+ en un comunicat aquest dimarts.

L'argument de 'Land of women' segueix els passos de Gala (Longoria), una novaiorquesa que es veu esquitxada per les irregularitats financeres del seu marit i, per a evitar represàlies dels deutors, ha de fugir amb la seva filla i la seva mare (Maura) al poble natal de la seva família en el nord d'Espanya. Allà intentaran mantenir un perfil discret, però els veïns de la localitat, que la mare va abandonar fa més de 50 anys, començaran a descobrir els secrets de les tres dones.

La novel·la en la qual es basa l'argument, 'La terra de les dones', és el segon llibre publicat per Sandra Barneda, una periodista la trajectòria de la qual està lligada al grup Mediaset i en la seva faceta d'escriptora va ser finalista del Premi Planeta el 2020 amb 'Un océano para llegar a ti'. «És un somni haver inspirat a Apple TV i a Bambú per a aquest fantàstic projecte. Encara més emocionada per Eva Longoria en el paper de Gala i Carmen Maura com Julia», va piular la periodista i escriptora.

L'adaptació a la pantalla petita comptarà amb molt de talent espanyol, perquè Carlos Sedes ('Fariña'), serà el director d'aquesta sèrie, en el guió de la qual han treballat Ramón Campos i Gema R. Neira, responsables de ficcions com 'Velvet', 'Gran Hotel' i l'acabada d'estrenar 'Now and Then'. Segons Apple TV+, la fase de preproducció ja ha començat a Espanya.

Apple TV+ està apostant per les produccions bilingües i en espanyol. L'any passat va estrenar 'Acapulco', protagonitzada pel mexicà Eugenio Derbez, i fa uns mesos va llançar 'Now and Then', en la qual treballen Maribel Verdú, Marina de Tavira i Rosie Pérez. L'empresa també ha signat un acord amb Alfonso Cuarón per desenvolupar diferents continguts en la seva aposta pel mercat llatí.