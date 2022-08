El Festival Nàutic Jazz homenatja tres grans músics

La plaça de les Palmeres d’Empuriabrava serà, per sisè any consecutiu, l’escenari del Festival Nàutic Jazz, que se celebra durant els pròxims tres dijous del mes: avui, el dia 18 i el dia 25. Com sempre, el festival aprofita per homenatjar grans figures del jazz i, aquest any, en destaquen Ray Charles, Django Reinhardt i Paquito D’Rivera.

Després de dos anys de pandèmia, la ciutat alt-empordanesa recupera el format original del festival. Avui, el camerunès establert a França, Emmanuel Pi Djob, acompanyat d’un grup de col·laboradors locals, serà l’encarregat de donar el tret de sortida a la sisena edició del Festival amb el concert d’homenatge a Ray Charles, «Ray and Me». El septet omplirà l’escenari d’energia amb temes de Charles tan coneguts com I got a Woman, What did I say? o Hard times. Dijous 18 d’agost, tindrà lloc el segon concert, en aquest cas, de «jazz manouche» o «gypsy swing», un estil nascut als anys trenta pel guitarrista Django Reinhardt, amb la influència del jazz americà i la complicitat del violinista Stéphane Grapelli. El trio del mallorquí Biel Ballester, el nostre representant més prestigiós de l’estil i guitarrista de jazz manouche, compartirà escenari amb el guitarrista anglès Robin Nolan i Carrie Lewis. Finalment, el dijous 25 d’agost, dia de tribut a Paquito D’rivera, la formació S.A.P (South American Project), septet liderat pel trompetista argentí Guillermo Callieri interpretarà el Latin Jazz per recordar el músic cubà. Tots els concerts del festival tindran lloc a partir de les 22 h amb accés gratuït.