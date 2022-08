Tanxugueiras, el grup format per les gallegues Sabela Maneiro, Aida Tarrío i Olaia Maneiro van donar-se a conèixer al gran públic després del seu pas pel Benidorm Fest. La seva capacitat per reinterpretar cançons tradicionals gallegues combinades amb trap, electrònica i altres ritmes urbans les ha portat a voltar per tot el territori espanyol, com el concert que van oferir dimarts al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. En el marc del festival de la Porta Ferrada, les corunyeses van encomanar la seva energia, el seu empoderament i la seva contundència cantant Pano OCrado, Treboada, Seghadoras o Fame de Odio i la corejada Terra, amb la qual es van postular com a candidates per representar Espanya a Eurovisió.