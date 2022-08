La 30a edició de la Shubertíada ha arrencat aquest dijous a la nit amb el concert de la soprano Marlis Petersen i el pianista Stephan Mattias Lademann en un repertori centrat a explorar els mons interiors a través d'obres compostes entre el segle XIX i XX. En el concert Petersen i Lademann han interpretat composicions de Strauss o Brahms però també d'autors menys coneguts com ara Karl Weigl, Hans Sommer o Max Reger. El concert d'aquest dijous al vespre a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran (Alt Empordà) ha estat el tret de sortida a les 22 actuacions que es faran enguany en el certamen centrat en la música clàssica que es fa a l'Alt Empordà.

La soprano Marlis Petersen i el pianista Stephan Mattias Lademann han debutat aquest dijous al vespre a Vilabertran per inaugurar la 30a edició de la Shubertíada, un festival destinat a divulgar l'obra de Franz Schubert i altres autors contemporanis. En aquest cas, Petersen ha acostat al públic de l'Alt Empordà el repertori d'Inwelten (Mons interiors), un dels quatre recitals que explora les diferents dimensions de l'existència.

En el recital d'aquest dijous la soprano ha recuperat obres d'autors coneguts com ara Johannes Brahms i Richard Strauss. Però Petersen i Lademann també han volgut potenciar compositors menys coneguts com ara Karl Weigl, Hans Sommer o Max Reger. Segons la soprano, aquests compositors són «l'ingredient secret» del repertori d'Inwelten, així com en els altres tres recitals. La transició per les diferents àrees temàtiques del concert s'ha fet amb introduccions que ha fet la mateixa soprano per situar als espectadors. A través del repertori, Marlis Petersen ha tractat emocions i sentiments. «Algunes són agradables i d'altres no tant», avisava el director de la Schubertíada, Víctor Medem.

La soprano ha volgut separar els temes en quatre parts diferents. Una destinada a la nit i els somnis, una altra a les emocions internes, una específica per a l'amor i una última per centrar-se en l'alliberament i el retorn a la pau interna a través del coneixement. En la part dedicada a l'amor, els dos artistes han optat per interpretar música francesa, perquè utilitza «un llenguatge musical molt sensual i ric en aromes» que descriu molt bé aquest sentiment.

Una soprano amb quatre guardons de 'Singer of the Year'

Marlis Petersen és una soprano que va començar la carrera musical com a membre de l'Òpera de Nuremberg. Des d'allà va saltar a la Deutsche Oper amb Rhein i actualment la conviden als millors teatres d'òpera d'arreu del món, com els de París, Berlín, Hamburg, Munic o Viena. Les actuacions més destacades de Petersen, però, són Lulu Violetta de 'La Traviatta', Susanna a 'Le nozze de Figaro' o Pamina de 'Die Zauberflöte'. En els últims vuit anys, Marlis Petersen ha guanyat en quatre ocasions el premi 'Singer of the Year' que dona la revista 'Opernwelt'.

Per la seva banda, Stephen Matthias Lademann és un pianista que va començar en el món de la música de cambra i l'acompanyament vocal a Dresden. Des de 1997 Viena s'ha convertit en la seva llar musical i ha acompanyat a artistes com Siegfried Jerusalem, Diana Damrau o Günther Groissböck. Lademann ha actuat en sales com l'Alte Oper de Frankfurt, el Musikverein de Viena o la Semperoper de Dresden.

30a edició de la Schubertíada

El director del festival, Víctor Medem, ha assegurat que el debut de Marlis Petersen i Stephen Matthias Lademann en la inauguració de la Schubertíada és «una actuació a l'alçada» de la 30a edició, que se celebra aquest 2022. Medem ha recordat que per celebrar-ho s'han programat «més concerts que mai».

La programació d'enguany del festival de música clàssica s'allargarà fins al 27 d'agost. Les actuacions es reparteixen, com és habitual, entre la Canònica de Vilabertran (Alt Empordà) i l'espai Misteri de la Deu de Vilajuïga (Alt Empordà). En aquest segon espai, estrenat l'any passat, es fan actuacions en un format més petit que permet una connexió més directa entre els músics i els espectadors.