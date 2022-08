El Barretina Festival porta Queralt Lahoz i Carmen 113 fins a Rupià

La cantant i compositora de Santa Coloma de Gramenet Queralt Lahoz, els gironins Carmen 113, el cantautor empordanès Yaunest i el discjòquei JMII protagonitzen dilluns vinent a Rupià una nova edició del Barretina Festival, que presenta enguany diverses novetats. Per una banda, la cita se celebrarà en una sola jornada -entre les 20 h i la 1 de la matinada- a diferència de les altres edicions que s‘esponjava al llarg del mes d’agost. L’altra novetat és l’emplaçament. Si des del passat 2019 els concerts tenien lloc al Safareig, aquesta vuitena edició es traslladarà a El Triangle.

«Aquest any, tenint en compte que l’equip de govern actual acaba legislatura el 2023, vam decidir canviar el format celebrant una única nit en comptes de quatre. Hem volgut fer una edició una mica especial perquè tampoc sabem si serà l’última o no» assenyala Ainhoa Dios Medà, regidora de cultura de l’Ajuntament de Rupià, que organitza des del 2015 aquest certamen que ja s’ha convertit en tot un clàssic estival al cor de l’Empordanet, gràcies a la seva aposta per portar alguns dels noms amb més projecció de la música catalana en un format més íntim i proper.

«El Barretina va començar amb l’objectiu d’oferir alguna cosa especial i gratuïta els dilluns del mes d’agost. Sempre hem intentat que els artistes fossin noms coneguts, però sense ser grans estrelles» afegeix Dios Medà, que també ressalta l’entorn rural en el qual té lloc un festival que en edicions anteriors ha portat fins al municipi artistes com Mazoni, Pau Vallvé, Maria Rodés, Inspira, Pavvla, Enric Montefusco, El Petit de Cal Eril, Joana Serrat o Joan Colomo entre d’altres.

Sobre el públic que acostuma a assistir a la cita musical, la regidora destaca que és un esdeveniment que compta amb la implicació de la majoria dels veïns del municipi. «Sempre ha estat un festival molt vinculat amb l’entorn. La gent del poble i els membres de la comissió de festes hi col·laboren» explica la portaveu de l’organització, que també apunta la presència de molts espectadors que vénen des de la ciutat de Girona i rodalies, així com dels molts estiuejants que tenen residència a l’Empordà.

R&B, flamenc i rock

Per a la vuitena edició del festival, l’organització ha mantingut la filosofia habitual, combinant joventut amb veterania. La vetllada l’obrirà el jove músic empordanès Yaunest (20.30 h), amb la seva proposta vocal de pop i R&B inspirada en artistes que de ben petit va escoltar com The Strokes, Alex Turner (Arctic Monkeys) o King Krule, entre molts d’altres. A les 21.30 h pujarà a l’escenari Queralt Lahoz, una de les grans sensacions musicals del passat 2021, per desplegar el seu ampli imaginari que va del bolero clàssic fins al rap dels noranta, amb el flamenc com a principal motor. A les 23 h serà el torn de la formació gironina de rock independent Carmen 113, que presentarà el seu darrer treball, Hipnótica (2021). Clourà la vetllada el DJ local JMII. El festival, amb accés totalment gratuït, comptarà amb servei de bar i una food truck.