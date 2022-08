Sentir música de Juli Garreta a Sant Feliu de Guíxols, poble on nasqué, és sempre inspirador. I és fer justícia. Però haver-lo escoltat fa dos dies per part d’una orquestra jove catalana com és la Camerata de Música Catalana (CMC) dins el festival Porta Ferrada a l’Església del municipi és poc habitual. S’explica per dos motius: Garreta, prestigiós compositor sardanista, és poc conegut per les seves peces cambrístiques i orquestrals. I segon, les formacions del territori tendeixen a apartar dels seus repertoris musicals els autors d’aquí per optar per grans noms de la música clàssica europea.

La CMC és una orquestra de corda nascuda fa poc més de cinc mesos a Barcelona, està formada per joves talents de l’Escola Superior de Música de Catalunya i del Conservatori del Liceu i dirigida per Jofre Bardolet, i vol contribuir a divulgar l’obra de compositors catalans passats i actuals que mereixen brillar, com ara Garreta. El concert ja va començar fort amb la «Serenata per a cordes» de Txaikovski, que la vintena de membres de la formació van tocar sense el seu director, compenetrats al mil·límetre gràcies a la respiració i gestualitat enèrgica d’un dels violinistes, i amb una delicadesa que va arribar al seu moment culminant amb la tercera part de l’obra, l’Elegia. Però el gaudi més complert es va assolir quan l’orquestra va iniciar sota la batuta del seu jove director, de només 22 anys, la peça més esperada: les «Impressions simfòniques» de Garreta. No hi podia haver millor homenatge al compositor que aquest. L’orquestra va tocar la peça guiant-se pel mestratge del director i amb una energia pròpia d’una formació que s’entén i que es coneix. De fet, veient les expressions que naixien ara i adés als rostres dels músics mentre avançava la peça, es feia evident que allò que tocaven els suposava, com a mínim, un repte interessant. I no es pot descartar que entre el públic hagi nascut de forma inesperada una espurna de curiositat per tocar un instrument de corda: violí, viola, violoncel o contrabaix, o tots! Aquest és el poder de la música.