Antonio Orozco inaugura avui el primer Summerfest Cerdanya

La Cerdanya comptarà des d’avui amb dos grans festivals de música gairebé simultanis. Si dijous a la nit la ballarina Sara Baras donava el tret de sortida a la segona edició del Cerdanya Music Festival, que té lloc al municipi de Llívia, aquesta nit el cantautor Antonio Orozco enceterà la primera edició del SummerFest Cerdanya, que se celebrarà fins al 27 d’agost a Puigcerdà.

Organitzat per Clipper’s Live, la mateixa promotora que es troba rere el reeixit festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell, i El Badiu, el nou certamen obrirà les seves portes amb més de 10.000 entrades venudes, segons un comunicat, i reunirà en un escenari situat al Camí de Sant Marc de la localitat alguns dels principals artistes nacionals del moment, com Nil Moliner, El Pot Petit, Dani Martín, Lola Índigo, Sergio Dalma, Els Pets i Taburete.

A banda dels concerts que ompliran l’escenari principal, el festival comptarà amb un espai Village, organitzat per Tipis Cerdanya, on abans i després dels concerts (a partir de les 18 h i fins les 02 h) el públic podrà gaudir d’una programació de tallers i activitats, una zona market i un escenari amb música en directe, a més d’una àmplia oferta gastronòmica de la mà de Cal Blay Food Lovers. La programació completa del Village by Tipis ja es pot consultar a través de la pàgina web oficial del festival.

Segons assenyala en el comunicat de premsa l’organització d’aquesta nova cita musical, el president del Grup Clipper’s, Juli Guiu, ha afirmat que «estem molt il·lusionats per la gran acollida que estem tenint per part del públic. Summerfest Cerdanya és un projecte que va més enllà de la música; volem que sigui el punt de reunió de famílies i amics, la cita de l’estiu a la zona de la Cerdanya. Per aquest motiu, comptem amb un cartell eclèctic i obert a tothom, així com una gran oferta d’activitats i gastronomia perquè el públic pugui viure una experiència única abans, durant i després dels concerts».

Vuit propostes musicals

Antonio Orozco, un dels artistes més estimats de l’escena musical espanyola, serà l’encarregat de donar el tret de sortida a la primera edició del SummerFest Cerdanya. El músic de l’Hospitalet de Llobregat es presentarà a Puigcerdà, a partir de les 21 h, per oferir un directe basat principalment en el seu darrer treball discogràfic, Aviónica (2020). No obstant això, no faltaran bona part dels grans èxits que l’artista ha anat collint en les seves més dues dècades de trajectòria artística.

El primer cap de setmana de festival el clourà demà a la nit Nil Moliner, que visitarà la Cerdanya amb «Nuestra Locura Tour», una gira amb la qual l’artista de Sant Feliu de Llobregat, que va començar actuant en sales petites fa tan sols 3 anys, vol agrair als seus seguidors, o «família», com ell els anomena, el suport que li han brindat des del principi.

La primera edició del SummerFest Cerdanya continuarà dijous vinent amb l’actuació, a partir de les 19 h, del popular grup de música familiar El Pot Petit. Així mateix, el divendres 19 arribarà a Puigcerdà Dani Martín. L’exvocalista d’El Canto del Loco, que ja va aconseguir omplir de públic els jardins de Cap Roig el passat dimarts 9 d’agost, presentarà No, No Vuelve, un treball amb el qual homenatge a la banda amb la qual va firmar èxits com Zapatillas, Besos o Una foto en blanco y negro entre molts d’altres.

Lola Índigo (diumenge 21), Sergio Dalma (dijous 25), Els Pets (divendres 26) i Taburete (dissabte 27), completen la programació d’un festival que té per objectiu consolidar-se com un referent estival a la Cerdanya.