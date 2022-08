El Museu de la Farmàcia Esteva de Llívia ha recuperat aquest estiu els tallers de plantes del Pirineu amb que cada any donava contingut cultural i turístic a la visita a la farmàcia, considerada una de les més antigues d’Europa. El programa de tallers es van fer la setmana passada, els dies sis i set d’agost, a Cals Frares a càrrec de la filòloga i investigadora sobre etnobotànica i bruixeria Júlia Carreras.

Els tallers van proposar recuperar per al gran públic els antics usos remeieres de les plantes com una pràctica històrica al Pirineu i molt vinculada a la mateixa Farmàcia Esteva. Així, entre els tallers, hi va haver el de «Plantes protectores de muntanya: elaboració d’un encens amb plantes del Pirineu» o «L’Ungüent populeon: elaboració del clàssic ungüent adaptat als nostres temps». També se’n van fer de sensorials a partir de l’experiència olfactiva. El director del Museu de Llívia, Gerard Cunill, va explicar que «els tallers de plantes medicinals són una de les activitats més antigues que fem. Partim del coneixement que hi ha sobre les plantes del Pirineu, i els seus usos ancestrals, però, també, del coneixement que hem anat adquirint de les plantes i medicines, i els usos, que en feia la farmàcia Esteva. D’aquesta manera, apliquem la nostra recerca a l’àmbit educatiu i didàctic del museu, i posem la recerca al servei de la població. Especialment, aquesta recerca es podrà veure aplicada al taller sobre les olors de la farmàcia Esteva».