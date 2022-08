maria arnal, marcel bagÉs i la fi dels temps

Si el món s’ha d’acabar, que m’agafi en un concert de la Maria Arnal i en Marcel Bagés. En un moment d’absoluta incertesa, amb indicadors econòmics i climàtics que auguren una catàstrofe imminent segons els experts, gaudir d’un directe de la parella barcelonina esdevé com una espècie de catarsi d’esperança i llibertat. «La gent no s’adona del poder que té» cantava des de les entranyes Arnal en els primers compassos del concert que va tenir lloc dijous a la nit al recinte del White Summer de Pals, esdeveniment que enguany presenta un cartell a l’alçada d’una doble celebració: la del seu desè aniversari i la del retorn a l’anhelada normalitat postpandèmica que ens permet, per fi, tornar a ballar i exorcitzar els nostres traumes quotidians.

Sota el poder encisador d’una lluna plena que lluïa amb tot la seva esplendor rere l’escenari, Maria Arnal -acompanyada d’uns més que solvents Marcel Bagés i David Soler a les guitarres i els sintetitzadors- va anar desgranant amb la seva impecable veu i una inigualable posada en escena -que tot i no comptar ja com en la gira de 2021 amb el treball vocal de les Tarta Relena (Marta Torrella i Helena Ros) manté els jocs lumínics creats per Holly Herdon- un repertori centrat en el magistral Clamor, l’àlbum publicat l’any passat que aborda en clau metafòrica l’incert futur de la humanitat. D’aquesta manera, van anar sonant peces com Milagro, Jaque, Ventura o Fiera de mí, davant d’un públic que va anar despertant amb cada tema de la letargia inicial. Entre l’audiència present, unes quantes fervents seguidores del duo, que van acompanyar la veu de Maria Arnal en totes les cançons.

A la segona part del recital, i amb un públic totalment entregat, van arribar talls que s’han erigit ja en clàssics pertanyents al seu primer àlbum, 45 cerebros y un corazón (2017). Tu que vienes a rondarme es va erigir en la peça clau perquè tothom coregés estrofes que sonen ja a himne com «Magia negra entre tus manos. Mil caballos desbocados. Corren con el morro en llamas. El fuego baila y tú cantas».

Després d’acomiadar-se de l’escenari i tornar a aparèixer, seguint amb la tradició, Maria Arnal va reaparèixer per interpretar com a bisos 45 cerebros y 1 corazón -que va dedicar a totes les víctimes de la Guerra Civil Espanyola encara enterrades en fosses i als seus familiars- i, seguint amb la petició d’una part del públic, una magistral interpretació de A la vida. Per tancar el concert, Arnal, Bagés i Soler van regalar una petita sessió electrònica convidant als presents a ballar frenèticament com si no hi hagués un demà.