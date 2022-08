Ismael Colomer és un actor i músic de Camprodon que gaudeix de tenir una llarga trajectòria tant dalt dels escenaris com darrere la petita i gran pantalla. Quan només tenia vint anys va crear un grup de música amb els seus amics del poble. Es feien dir Entregirats i la cosa no els va anar gens malament: van aconseguir fer el seu primer treball discogràfic titulat Jocs de Cucanya amb el segell PICAP (2003), d’on en van sortir dotze temes com Vaig i vinc, De flor en flor, De ressaca o L’ska d’en Buscàs.

Tal com comenta Colomer, la vena artística li ve «de petit». «A l’escola sempre fèiem improvisacions i sempre tenia la dèria de ser molt creatiu, de fer programes de ràdio i altres projectes». Per aquest motiu, de més gran va decidir anar a estudiar teatre a Barcelona, «i una cosa va portar a l’altra», assenyala des de l’altra costat del telèfon.

Una carrera musical

Més endavant, però, Colomer va decidir emprendre una carrera de músic en solitari traient al mercat l’àlbum A Plena Nit (PICAP, 2006), en el qual va comptar amb col·laboracions de músics destacats com el saltenc Adrià Puntí o Manu Guix. Aquest, era el començament d’una llarga trajectòria musical.

Ara, gairebé vint anys més tard (i havent participat en formats televisius com el reeixit espai de sàtira política Pòlonia o sèries de sobretaula Com si fos ahir a TV3 o Amar es para siempre d’Antena 3), Colomer ha llançat el primer senzill del seu pròxim treball d’estudi, que es titularà Universal.

Es tracta del tema Eclipse, una cançó «que va dedicada a tots els afectats per la guerra d’Ucraïna, especialment els ucraïnesos», tal com apunta l’artista. Una cançó que reivindica l’amor, la llibertat i l’esperança com a arma de combat contra els conflictes. Però Colomer no en feia prou en només dedicar-los una cançó, de manera que va decidir que una part dels beneficis anirien destinats a l’ONG Ayuda en Acción, «una entitat molt seriosa que té molts anys de trajectòria», apunta.

D’altra banda, Colomer destaca que cada cançó d’Universal «tindrà el seu què». Per exemple, dins el disc hi haurà una cançó amb solidaritat amb el poble napalès (de la qual una part de la recaptació anirà destinada a l’ONG Amics del Nepal), així com també inclourà un tema per col·laborar amb l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona.

Però la solidaritat, a l’artista, li ve de lluny: va participar a La Marató de TV3 en les edicions del 2008, 2009 i 2010; i també l’any 2009, amb la Fundació FACMA (Fundació d’ajuda contra el maltracte animal), va presentar la cançó Un cant a la llibertat. Així doncs, la llibertat és un tema recorrent als seus treballs. Pel que fa al disc actual, el cantant declara que «és un disc d’estil pop-rock que parla d’esperança, llibertat, del dia a dia, dels anhels… serà més optimista del que he fet fins ara», declara el músic al mateix temps que afegeix que «tot i que està fet per causes solidàries, està fet amb molta llum». Pel que fa els anhels actuals de Colomer, aquest assegura que «anhelo estar bé amb mateix i amb els que m’envolten».

Un treball en tres llengües

Tanmateix, l’àlbum combinarà tres llengües diferents: el català, el castellà i l’anglès, «perquè hem intentat ser pragmàtics: la cançó està fet amb la llengua que quedi millor», assenyala l’intèrpret, músic i cantant, alhora que també destaca que els senzills sortiran en compte gotes per problemes de salut que malauradament li impedeixen «aguantar concerts de 12 cançons».