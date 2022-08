Primera edició del festival. El cantant de l’Hospitalet de Llobregat va debutar i alhora va donar el tret de sortida al Summerfest Cerdanya. L’artista va brillar sobre l’escenari des de l’inici del concert, que va iniciar amb temes com Hoy, i va seguir amb la mateixa intensitat amb grans èxits com Pedacitos de ti, Giran y van o Mi héroe, entre molts altres. El festival, que se celebra a Puigcerdà i s’allargarà fins al 27 d’agost, comptarà amb artistes com Els Pets, El Pot Petit, Nil Moliner, Sergio Dalma, Dani Martín, Lola Índigo o el grup madrileny Taburete.