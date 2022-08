Joan Dausà: Entre Sergio Dalma i Oques Grasses

Passen uns minuts de l’hora convinguda, es fa finalment el silenci i un únic focus il·lumina el gran protagonista de la nit de Cap Roig, assegut davant del piano. S’hi posa amb sentiment, amb Com plora el mar, una cançó que li va servir el 2016 per implicar-se en la campanya Casa nostra, casa vostra, que reivindicava una millor gestió de la crisi dels refugiats. De cop, horror, el piano sona, però no se sent la veu. Algú salta a l’escenari i canvia el micròfon i aleshores Dausà se n’adona i en una demostració de saber estar escènic s’atura, riu, fa broma, se’n va, i torna a començar. Sense voler-ho ja s’havia posat el públic a la butxaca, un auditori de Cap Roig, tot sigui dit, que vam saber que tenia més gent que veia el músic actuar en directe per primer cop, que no pas fans repetidors. O això va semblar quan Dausà va llançar la pregunta.

A Dausà sempre li ha agradat parlar i interactuar amb el públic, però cada cop ho fa més. És un autèntic showman i cada vegada afina més l’humor i les bromes, dissabte potser la que menys fortuna va tenir va ser la de l’horòscop. La resta, amanida amb la seva música, va fer fluir la nit molt agradablement, fins i tot per aquells que no l’havien escoltat mai, que també n’hi havia a Cap Roig. «Això és com entre Sergio Dalma i Oques Grasses», va assegurar en un altre moment, i potser sí que Dausà ofereix això, una barreja explosiva, cançons que parlen de romanticisme i de la vida, amb ritmes diversos, però potenciant ara en el darrer treball la part elèctrica, que en directe les fa encara més lluminoses. «Això és un monòleg i de tant en tant cantem», va afirmar en un altre rampell dels seus.

I així va anar passant la nit. Superat l’incident del primer tema, i ja amb la banda al complet, van sonar La vida és més que això i Omple de vida els pulmons, i després el músic va adonar-se que a 100 quilòmetres, al Camp Nou, el Barça jugava contra el Rayo i va preguntar si algú de la platea seguia simultàniament el partit. «Passi el que passi a l’escenari, crideu gol si el Barça marca». De tant en tant preguntava pel resultat: «Encara van zero a zero?». Una estona més tard va marcar el Barça, tot i que al final el gol va ser anul·lat. L’empat a zero final el va deixar una mica desencisat, sense perdre l’humor, això sí: «tanta palanca per acabar empatant contra el Rayo». Pina, Buenos Aires i Nunca es tarde, temes del nou disc, es van anar combinant amb d’altres d’anteriors com Tot anirà bé, Nàufrags o Reis del Món, i quan no sonava música a l’escenari era el Dausà monologuista el que seduïa l’auditori. «Ha plogut? De debò?», exclamava quan li van fer veure que havien caigut quatre gotes.

Una altra manera de viure i Ho tenim tot, a la recta final del concert, van acabar de fer aixecar de la cadira el públic de Cap Roig. I per acabar una tracta final que va incloure l’esperada Jo mai mai, Queda’t així, i La gran eufòria, i va acabar llançant-se sobre el públic, en una tradició que ja forma part de l’espectacle, malgrat que fa uns mesos en un concert a Sant Joan Despí va caure al pati de butaques en un lloc on no hi havia ningú i es va fer mal al menisc. Dissabte va ser al contrari. Els fans el van fer voltar per la platea, aclamat, i fins i tot va estar a punt de perdre la camisa.