El Mediterrani íntim i personal de Joan Mateu a Castell-Platja d’Aro

Castell-Platja d’Aro ha inaugurat aquest cap de setmana l’exposició «Mare Internum» del pintor Joan Mateu (Salt, 1979), quaranta quadres i escultures que mostren la visió «més íntima i personal» de l’artista sobre el mar Mediterrani, segons ha destacat l’alcalde de la població, Maurici Lucena.

«Coneixem el mar mediterrani majoritàriament com a Mare nostrum. Però antigament també es parlava de Mare Internum, pel fet d’estar tancat. I és una paraula que defineix perfectament la meva interpretació, íntima i personal del Mediterrani, i concretament de la Costa Brava», ha explicat l’artista que, a més de pintor i escultor, també és dibuixant, gravador i músic ocasional.

Els quaranta quadres i escultures que s’exposen en tres de les sales del Castell de Benedormiens fins al 25 de setembre tracten diferents elements del mar com les roques, els peixos, les ones o la riba.

«He intentat posar el focus en els matisos, recreant-los de la manera més fidel i realista possible per apropar-me el màxim possible a l’essència de cada element», ha explicat Mateu.

L’artista ha afegit que ha intentat muntar l’exposició de manera que tingués un «discurs narratiu» que oferís una lectura més entenedora, perquè, quan els visitants arribin al final i vegin una butaca, «sàpiguen entendre d’on ve i per què està allí».

El gironí va començar la seva carrera artística en 2002 amb la seva primera exposició individual, i des de llavors no ha parat de treballar amb regularitat en galeries i fires d’Europa i Estats Units. Entre altres reconeixements, ha rebut el 10º Premi Ricard Camí (2007) i dos premis especials d’Art Laguna de Venècia (2011).

«Realisme màgic i tràgic»

«Amb els anys ha construït un imaginari particular amb un discurs en què la relació entre la naturalesa i l’arquitectura tenen un pes específic, i també la incorporació de la figura humana. I en les últimes èpoques, la seva obra té un realisme màgic, tràgic i reflexiu al mateix temps», ha definit l’alcalde durant la inauguració de l’exposició.