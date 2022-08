Unes 5.000 persones han assistit al Cerdanya Film Festival-Festival Internacional de Cinema a la Cerdanya, que va tancar dissabte a la nit una edició en què Alcarràs, de Carla Simón, va rebre el premi al Millor llargmetratge de ficció Vila de Puigcerdà.

La gala es va celebrar al Casino Teatre Ceretà de Puigcerdà per on han passat propostes audiovisuals emergents i el cinema català més destacat de l’últim any.

Van ser també guardonats, entre altres, El dia que van volar la muntanya, d’Alba Bresolí, com el Millor curtmetratge documental, i Pocs, bons i segurs, d’Ales Payá i Gorka Lasaosa, a la categoria de Millor curt de ficció, tots dos preseleccionats per als Premis Goya. Els premis a la Millor pel·lícula en català-Regió 7 van recaure a El fred que crema, de Santi Trullenque; Murs, de Roger Villarroya, i El vent que ens mou, de Pere Puigbert. L’actriu Nerea Barris i l’actor Àlex Brendemühl van rebre els premis a la Millor interpretació pels seus papers a 36, d’Ana Lambarri, i Sota un altre cel.