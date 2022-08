L'escriptor britànic Nicholas Evans, autor del supervendes 'L'home que parlava als cavalls a cau d'orella', ha mort als 72 anys després de patir un atac al cor, segons ha anunciat aquest dilluns la seva agència de representació.

Un comunicat difós aquest dilluns ha assenyalat que Evans, també reconegut per la seva labor com a periodista i guionista de televisió, "va morir sobtadament" dimarts passat per una fallada cardíaca.

Nascut a Bromsgrove, en el comtat anglès Worcestershire, va saltar a la fama el 1995 amb la novel·la 'L'home que parlava als cavalls a cau d'orella', una obra amb la qual va copar els primers llocs de les llistes de vendes tant als Estats Units com al Regne Unit.

L'èxit d'aquest llibre va portar a l'actor estatunidenc Robert Redford a dirigir el 1998 una pel·lícula del mateix nom, que ell mateix va protagonitzar al costat de Kristin Scott Thomas, Scarlett Johansson i Sam Neill.

A aquesta novel·la la van seguir "Terra de llops" (1998), "A través del foc" (1999), "Quan l'abisme separa" (2005) i "L'home que volia ser valent" (2010).

Evans va començar la seva marxa professional amb les lletres en la dècada de 1970 com a periodista en el diari Evening Chronicle en la localitat de Newcastle-upon-Tyne, des d'on va fer després el salt a la televisió.

En aquest mitjà es va especialitzar en política estatunidenca i afers exteriors en general, la qual cosa el va portar a cobrir la guerra a Líban just abans de debutar en la ficció amb "L'home que parlava als cavalls a cau d'orella".

La seva experiència a Beirut i en política internacional també li va servir per a escriure la seva última obra, "L'home que volia ser valent", en la qual abordava els secrets de família i els "efectes de la guerra i el cost humà", segons va explicar el mateix Evans en una entrevista amb Efe en 2011.

Evans va trigar diversos anys acabar aquest llibre, ja que el 2008 es va intoxicar per la ingesta d'uns bolets verinosos que havia recollit amb la seva dona, la cantautora Charlotte Gordon Cumming, i el seu cunyat, Alastair, en la residència campestre d'aquest a Escòcia.

L'autor va explicar que havien menjat els fongs a la nit però van començar a sentir-se malament al matí següent i es van adonar immediatament que havien menjat bolets verinosos.

Evans i la seva dona van estar a punt de morir, però l'escriptor va rebre el 2011 un trasplantament de ronyó.