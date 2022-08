Sona Mozart. I no qualsevol peça, sinó la seva simfonia 40 en sol menor. És d’aquelles peces que sona a tothom, perquè és una de les més cèlebres del geni músic. El més bonic, però, és poder-se asseure i gaudir dels seus quatre moviments, per tal de conèixer a fons tots els sons i secrets que amaga. I sentir-ho interpretat per un quartet del projecte orquestral Gio Symphonia, estrenat el 2012 a l’Auditori de Girona.

La pluja havia amenaçat el concert, que s’havia de celebrar al Pati de l’Antic Hospital de Sant Feliu de Guíxols, un edifici ple d’història que hagués combinat molt bé amb l’ocasió. Però traslladar-ho al Teatre Municipal no va ser cap desencert. El Festival de Porta Ferrada ja havia comptat amb el seu talent en l’espectacle d’obertura del festival on van compartir espai amb la Fura dels Baus. Mozart continua sonant, moviment darrere moviment, gràcies a la perícia dels quatre intèrprets: Marta Puig al piano, Elisabet Franch a la flauta travessera, Carles Puig al violí i Irma Bau al violoncel. És un concert íntim i dolç, però potent i vibrant quan cal durant els moviments més ràpids. LA compenetració entre els músics es palpa a simple vista. I un cop acabat el primer viatge, comença el segon, introduint-nos en un altre clàssic de clàssics: la cinquena simfonia de Beethoven, aquella que trobes si escrius a Google «ta ta ta taaa». Veure tocar els músics és un plaer per tots els sentits. Les simfonies, arranjades per Johan Nepomuk Hummel, permeten acostar-nos una mica més a aquests clàssics des d’una nova òptica i fer-nos una mica més nostres aquests himnes de la música universal.