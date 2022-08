Cap Roig tanca amb un èxit rotund: 43.200 espectadors i un 93% d’ocupació

L’actuació de Rigobera Bandini va posar ahir punt final a aquesta edició del Cap Roig Festival, la 22a, que ha captivat el públic amb 19 concerts tant d’estrelles internacionals com del país. A través d’un cartell eclèctic de primer nivell, s’ha ofert, de nou, una experiència cultural única. Tot plegat, sempre en l’entorn inigualable de la Costa Brava.

Organitzat per Clipper’s Live i amb l’impuls de CaixaBank, el festival va clausurar la 22a edició superant els 43.200 espectadors i exhaurint les entrades en onze concerts. Amb un índex d’ocupació del 93%, és clar, les valoracions només podien ser positives. «Hem tornat a assolir un èxit rotund d’assistència», va remarcar Juli Guiu, director del Cap Roig i president del Grup Clipper’s, «molt satisfet de tornar a veure la gran acollida i la confiança d’un públic que, any rere any, dona suport a les diferents propostes artístiques del festival». Maria Lluïsa Martínez Gistau, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, també va celebrar «l’èxit artístic i d’assistència d’aquesta edició», que ha servit per reafirmar el festival en «la seva posició de referència a nivell europeu». Martínez Gistau també va destacar l’impacte del Cap Roig «en la dinamització de l’economia del territori, l’activitat cultural i la generació de noves oportunitats».

Entre els grans noms que han desfilat per l’escenari de Cap Roig aquest any hi ha hagut artistes més que contrastats com Sebastián Yatra,Christina Aguilera, Stay Homas, Pablo Alborán, Miki Núñez, Els Pets, Taburete, Raphael,Rosario, Sergio Dalma, Camilo, Mika, Sting, Dani Martín, Joan Dausà o Morat. El festival, però, no ha oblidat els més petits, i, en el marc del ja ben consolidat Cap Roig Mini (una iniciativa en marxa des del 2013), ha acollit els espectacles infantils de Xiula i Bye Bye Monstre, el primer musical familiar que ha fet Dagoll Dagom.

Aquest any, a més, va tornar a programar-se la nit solidària del Cap Roig. Així, part de la recaptació del concert de Sergio Dalma es destinarà a un projecte de la Fundació Vimar, entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de persones amb diversitat funcional o malalties mentals al Baix Empordà. Concretament, la nit solidària servirà per a l’adequació i equipament d’una sala d’estimulació sensorial dins del Centre d’Atenció Especialitzada La Bòbila Nova, que compta amb 24 places a Palafrugell. Es vol, entre d’altes, apropar la música a totes aquestes persones.

El concert final d’ahir, protagonitzat per Rigoberta Bandini, va tornar a omplir l’Auditori d’un públic entusiasta que feia setmanes que havia esgotat les entrades. No hi van faltar, òbviament, les seves cançons més populars, com ara Ay Mamá o Aviam què passa.