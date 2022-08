L'exposició '(In)visible' de l'espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols ha tancat aquest estiu amb una assistència d'uns 250 visitants al dia. Aquest any, l'exposició estiuenca que habitualment fa l'espai Thyssen s'ha traslladat a la plaça de l'Abadia on entre el 15 i el 15 d'agost de deu a dotze de la nit els visitants podien veure algunes de les obres de la col·lecció de la baronessa projectades a la paret de l'antic monestir de Sant Feliu. Aquestes obres estaven animades i anaven acompanyades de sons que ubicaven a l'espectador a l'escena. Si hi havia pintures relacionades amb el mar es podien sentir les onades, gavines o en d'altres obres de muntanya hi havia el soroll de les fulles dels arbres.

L'espai Carmen Thyssen ha tancat aquest dilluns l'exposició d'estiu que fa a Sant Feliu de Guíxols. Enguany ho ha fet amb un format diferent i trencador mai vist fins ara, portant les obres d'art al carrer. Per això ha abandonat la sala que té destinada a la col·lecció Thyssen per traslladar-se a la plaça de l'Abadia, darrere de l'antic monestir. En aquest espai els visitants han pogut veure un espectacle audiovisual de set minuts en què es presentaven algunes de les obres de la col·lecció de Carmen Thyssen projectades a la paret i animades. Cada una d'elles tenien un so que ajudava al visitant a ambientar-se en l'escena. En obres marines, hi sonava de fons el mar i les gavines. En altres pintures naturals se sentien els arbres com es movien amb el vent. En total s'hi projectaven 33 obres representatives de la col·lecció i fetes per autors catalans. L'objectiu d'aquesta proposta era aconseguir atrapar diferents tipus de públics i promocionar la ciutat a través de la cultura i l'art. El consistori calcula que hi havia uns 250 espectadors cada nit i en fa un balanç satisfactori per l'elevada assistència de públic. Durant la jornada de tancament, la baronessa Carmen Thyssen va visitar la mostra i va mostrar-se sorpresa i emocionada de l'impacte que generaven aquelles obres projectades amb l'animació virtual i els sons.