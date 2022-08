El director de cinema Wolfgang Petersen, que va ser aclamat per la seva direcció al capdavant de la pel·lícula alemanya 'Das Boot' ('El submarí') i per la seva llarga carrera d'èxits de taquilla de Hollywood com 'Air Force One', 'Posidó' o 'En la línia de Foc', ha mort als 81 anys, segons ha avançat 'Variety'.

La notícia ha estat confirmada per la seva productora. Amb una llarga carrera en la televisió alemanya, Wolfang Petersen va rebre dues nominacions a l'Oscar (Millor Direcció i Millor Guió Adaptat) per 'El submarí'. De fet, en una roda de premsa a València el 2010 abans de rebre la Palmera d'Or de la Mostra de Cinema de València, Wolfgang Petersen recordava el valor de la seva trajectòria en televisió en els inicis de la seva carrera. "Vaig rodar trenta pel·lícules en vuit anys, i això em va ajudar a adquirir molta pràctica. Més tard van arribar els rodatges de 'El submarí' o 'La història interminable', que em van permetre fer el salt a Hollywood", va assegurar. "Als Estats Units es treballa d'una altra forma, en gran i amb els millors", va recalcar, "però és el que he volgut des de nen, encara que no sempre sigui fàcil". El director d'obres com 'Troia', 'Esclat' o 'Air Force One', considerava "La tempesta perfecta" com el llargmetratge més complex i costós dels quals havia dirigit.