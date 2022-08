Una cortina blanca embolcallava l’escenari instal·lat al cor dels Jardins de Cap Roig. De cop, un focus va apuntar uns cubs lumínics de percussió on, baquetes en mà i amb un acurat joc d’ombres que en delatava les siluetes, s’intuïen els quatre integrants de la formació colombiana (i amics de la infància). Va caure la cortina. I va esclatar l’eufòria, encara molt abans d’acariciar els primers acords de Besos en guerra.

I és que el fenomen fan que desperta Morat entre el públic adolescent (i ja no tant) és tan incombustible com inalterable. Fins i tot, alguns dels assistents van retransmetre hits com Amor con hielo, Cómo te atreves o Mi nuevo vicio per videotrucada als amics que s’havien quedat sense localitats, exhaurides des de feia setmanes.

Però l’èpica de Morat va més enllà. I és que els seus fidels seguidors, que van fer trontollar la graderia des de la primera cançó d’un directe apoteòsic amb llicències electròniques, també van poder degustar un tema encara inèdit, Si la ves, que va hipnotitzar al públic amb la melositat del piano. Un altre dels plats forts va arribar quan la formació va confessar el procés de composició de les capes instrumentals de No se va.