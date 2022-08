Pluja, guitarra i màgia

El concert va començar puntual, a les deu en punt del vespre. Els assistents, per un moment distrets per les gotes d’aigua pluvial que començaven a caure del cel, no van desviar la mirada del centre de l’escenari del Guíxols Arena. Acompanyat de la seva fidel guitarra, un noi d’ulls clars i cabells rinxolats va començar a entonar cançons. Álvaro Lafuente Calvo, conegut artísticament com Guitarricadelafuente, va meravellar als assistents amb la presentació del seu disc «La cantera» per la profunditat de les seves lletres i alhora per la seva relació amb la guitarra, instrument del qual no va apartar la mirada en gairebé tot el concert. Pocs minuts després de començar alguns dels membres del públic ja treien els mocadors per recollir-se les llàgrimes que els havien regalimat galtes avall tot escoltant cançons com Ya mi mama me decía o Quién encendió la luz.

Enmig de la tempesta elèctrica que deixava veure una dansa de llamps al cel ganxó, les gotes que inicialment eren esporàdiques van començar a caure cada vegada amb més intensitat i van requerir un àgil moviment de l’equip tècnic per posar una carpa desmuntable sobre l’equip de so. El temps no va impedir que s’aturés l’actuació. I, com aquell qui canta a la pluja, Guitarricadelafuente va entonar una cançó rere l’altre tot creant un ambient màgic amb Flor de caramelo, El Conticinio, abc, Desde las alturas o Agua y mezcal fins que, a poc a poc, l’aigua va deixar de caure. El cantautor valencià, que va saltar a la fama gràcies a les versions de cançons que penjava a les xarxes socials, barreja gèneres musicals d’indie, rumba, folk i flamenc que s’entrelliguen amb sonoritats electròniques. Sense desempallegar-se d’un aire de cançonaire de la vella escola i influenciat per la música popular, el valencià va premiar als assistents amb un homenatge al cantautor Joaquín Carbonell, que va morir el 2020 a causa de la covid-19, amb el tema Vidalita del mar. Quan s’apropava el final del concert el guitarrista va tocar la seva versió de la immortal cançó A mi manera, que va interpretar de manera recollida, acompanyat de la guitarra i creant un cor a capella d’estil flamenc amb els quatre músics que l’acompanyaven fent cors i palmes amb les mans. El públic, rendit a les habilitats del músic, va fer la resta. Després d’una hora i mitja d’actuació va arribar el moment de posar la cirereta al pastís i el cantant valencià ho va fer amb el seu tema més conegut, Guantanamera, un himne per als assistents que van taral·lejar la cançó que ha dut al jove de 24 anys a ser un dels artistes 2.0 més coneguts del panorama musical. Guitarricadelafuente va debutar amb nota al Festival de la Porta Ferrada i va deixar al públic amb ganes de més.