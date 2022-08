El festival Portalblau ha aplegat més de 15.500 espectadors en la vintena d'activitats que ha programat entre l'Escala i Empúries. Les propostes, que enguany s'obrien a més disciplines artístiques que mai, han aconseguit un 87% d'ocupació i s'han exhaurit les entrades per a setze dels vint-i-dos espectacles programats. Entre les actuacions que han fet el ple hi ha, per exemple, els recitals del grup familiar El Pot Petit, els Stay Homas o el violinista Ara Malikian, que aquest dilluns va posar el punt final a la programació.

La cita organitzada per l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) i TEM Productions per primera vegada s'ha estès de març a agost, amb propostes de música, dansa, circ, teatre, poesia o literatura que han dut fins als escenaris escalencs artistes com Texas, Els Catarres, Clara Peya, la companyia circense Eia o la poeta Míriam Cano. Des del festival destaquen que les xifres d'enguany reflecteixen l'aposta per «una programació de qualitat, les ganes del públic de gaudir de l'art i la cultura i l'interès que generen els espais on es desenvolupa el festival, tots ells de gran valor patrimonial i paisatgístic», com ara el jaciment d'Empúries, el Mar d'en Manassa o el Clos del Pastor. Pel que fa al vessant social, l'organització defineix el certamen empordanès com «un model únic basat en la paritat, el compromís social i el treball en xarxa». En aquest sentit, destaquen que és un festival paritari i que primera vegada, va organitzar unes jornades de formació dirigides a joves sobre com organitzar un festival; la creació d'una borsa de treball i la col·laboració amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Alhora el festival manté el treball en xarxa amb altres festivals, com el Mercat de Música viva de Vic, el Festival Mot, la Fira Mediterrània de Manresa i el Sismògraf d'Olot, per «estrènyer llaços de cooperació entre organitzacions culturals catalanes i impulsar un model cultural molt més sostenible».