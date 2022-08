L’exposició (In)visible de l’espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols ha registrat uns 250 visitants diaris durant les onze nits d’agost que ha estat oberta. La mostra virtual a la plaça de l’Abadia, que s’ha pogut visitar durant dues hores cada nit, mostrava trenta-tres obres representatives de la secció catalana de la col·lecció de la baronessa Carmen Cervera projectades a la paret de l’antic monestir de Sant Feliu. Aquestes obres estaven animades i anaven acompanyades de sons que ubicaven a l’espectador a l’escena, en un joc de projeccions que ha anat a càrrec de Nueveojos.

Durant la jornada de tancament, aquest dilluns, la baronessa Carmen Thyssen va visitar la mostra i va mostrar-se "sorpresa i emocionada" de l’impacte que generaven aquelles obres projectades amb l’animació virtual i els sons.

Segons Cervera, "veure un quadre a mi em porta moltes emocions, i puc estar hores contemplant-lo… Doncs imagineu-vos com és d’emocionant veure els quadres projectats amb un cert moviment, amb unes petites animacions que li donen una certa vida, amb elements sonors que els acompanyen -com el so dels arbres, gavines... és molt emocionant".

Des del consistori fan un balanç positiu de l’activitat. El primer tinent d’alcalde i regidor encarregat del projecte Thyssen Josep Melcior Muñoz, explica que "el balanç és altament satisfactori, i s’ha pogut realitzar la missió que hi havia, que era un acostament de la col·lecció a la ciutadania, amb tecnologia del segle XXI".