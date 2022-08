Wolfgang Petersen mai va ser com Roland Emmerich, ni va pretendre ser-ho, però hi ha alguns punts en comú entre les obres d’aquests dos cineastes d’origen alemany que han gaudit del beneplàcit de Hollywood a força de pel·lícules musculoses d’excel·lent rendiment comercial. Petersen, mort el 12 d’agost passat als 81 anys, encara que fins ara no s’ha fet pública la notícia, va tenir el seu moment d’esplendor al cinema alemany amb El submarí (1981), drama ambientat durant la Segona Guerra Mundial a l’interior d’un submarí amb els seus característics gemecs metàl·lics i sons del sonar.

Abans havia realitzat força pel·lícules per a televisió, encara que exhibides en cinemes, com El jugador de ajedrez (1978), amb Bruno Ganz, però va ser l’èxit d’El submarí i de La historia interminable (1984), segons la coneguda novel·la de Michael Ende, el que el va posar al radar dels executius de Hollywood. El primer que va fer va ser Enemic meu (1985), un film de ciència ficció presentat al festival de Sitges que mostrava els enfrontaments i aliances d’un humà (Dennis Quaid) i un alienígena amb cos de rèptil (Louis Gossett Jr.) en un planeta solitari; era una curiosa remodelació d’Infierno en el Pacífico (1968), en què un soldat nord-americà i un japonès (Lee Marvin i Toshiro Mifune) feien el mateix en una illa del Pacífic durant la Segona Guerra Mundial. Als 90 es va inclinar cap al thriller i va realitzar el més convencional La nit dels vidres trencats (1991), una intriga de tints psicològics amb Greta Scacchi i Tom Berenger, i el més interessant En la línea de foc (1993 ), amb Clint Eastwood en el paper d’un guardaespatlles presidencial que, després de fracassar a l’assassinat de John Kennedy, té una segona oportunitat per salvar un altre president nord-americà. El gust pel cinema més o menys vinculat al vell gènere de catàstrofes va arribar a la seva filmografia amb Esclat (1995), pel·lícula que avui ha guanyat en efectivitat: un mico portador d’un virus similar l’ebola viatja amb vaixell des d’Àfrica fins als Estats Units Units i provoca una terrible pandèmia. A Petersen ja li confiaven repartiments estel·lars, i després de comptar amb Dustin Hoffman i Morgan Freeman a Esclat, es va posar al servei de Harrison Ford a Air force one (1997), un deliri divertit, sempre i quan no t’ho prenguis de debò, en què Ford exerceix de president action hero quan un terrorista rus s’apodera de l’avió. Amb La tempesta perfecta (2000), protagonitzada per George Clooney i Mark Wahlberg, va tornar a la idea del cinema de catàstrofes amb cert rerefons dramàtic, relatant la història real d’una embarcació de pesca que, a la tardor del 1991, es va enfrontar al xoc de dues ones gegantines. El seu èxit més gran arribaria amb Troia (2004), revisió com a peplum de luxe de la història d’Helena (Diane Kruger), Paris (Orlando Bloom), Aquil·les i el seu taló (Brad Pitt) i Héctor (Eric Bana). La seva última producció important sí que va ser un film clàssic de catàstrofes, Posidó (2006), ni més ni menys que el vistós remake de L’aventura del Posidó (1972). Però, de cop i volta, Petersen va desaparèixer del cinema nord-americà i va reaparèixer 10 anys després dirigint al seu país d’origen una discreta comèdia sobre quatre tipus disposats a venjar-se del banc que els ha enganyat, Cuatro contra el banco (2016). Va ser el seu darrer film. Patia un càncer de pàncrees.