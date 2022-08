Plácido Domingo es va presentar durant la primera setmana d'agost al Teatre Colón de Buenos Aires. El públic va aplaudir dempeus les seves interpretacions de fragments de 'La traviata' i 'Il trovatore', de Giuseppe Verdi, sense saber que, gairebé alhora, la Policia Federal argentina el tenia en el focus d'una investigació d'abast, relacionada amb una secta que, sota l'empara de l'ensenyament de ioga, estava vinculada al tràfic de persones i l'oferta de serveis sexuals.

El nom del tenor apareix suposadament en diverses converses telefòniques interceptades en el marc de la investigació sobre la desmantellada Escola de Ioga de Buenos Aires. El seu líder, l'octogenari Juan Percowicz, és un dels 24 arrestats per les forces de seguretat.

En un d'aquests àudios, de data desconeguda, s'al·ludeix a una suposada trobada entre Domingo amb una dona que forma part de la secta i a la qual se l'anomena amb el sobrenom de 'Mendy', segons les primeres informacions. En un altre enregistrament apareix la mateixa veu atribuïda al cantant: "Quan sortim del sopar venim separats". Un dels enregistraments filtrats pels mitjans de premsa presenta a 'Mendy' amb un interlocutor que no s'ha identificat. "Plácido va dir que podia venir a visitar-nos, és a dir, que vindrà a visitar-me. Perquè ell va a casa a Nova York i ho va recordar ahir". I afegeix: "Hauré de sacrificar-me una vegada més, tinc molta vocació de servei". Hi ha, a més, una xerrada entre 'Mendy' i el contable Percowicz, a qui li avisa: "Ja em va trucar (Domingo) i va armar la matufia (engany) perquè em quedi a l'hotel sense que els agents se'n adonin". I un bromista Percowicz li respon: "Que degenerada ets". Al que ella agrega: "Em sembla que una miqueta hi vas col·laborar amb aquest producte".

L'Escola de Ioga de Buenos Aires ha funcionat en aquesta clau delictiva al llarg de tres dècades i anys enrere ja havia estat en el punt de mira de la Justícia. El jutge Ariel Escato va tornar sobre aquesta causa i va ordenar les escoltes telefòniques. El tenor, qui ha estat denunciat per assetjament sexual als Estats Units, no és objecte de la investigació del magistrat.

La imatge de Domingo s'ha vist afectada pels fets que el van involucrar als Estats Units, al punt d'haver de fer un pas al costat en l'Òpera de Los Angeles.

L'abast de la secta

La implicació de Domingo en l'escàndol de l'Escola de Ioga de Buenos Aires, una organització delictiva que, sota la promesa del desenvolupament espiritual reclutava i sotmetia a centenars de persones, no va fer més que treure al cantant del lloc de les aclamacions pels seus dons vocals per a tornar a situar-lo en un pla de la sospita.

El grau de perversió de la secta liderada per Percowicz ha provocat un fort impacte a l'Argentina. No sols perquè aquesta “escola” rebia patrocini d'importants empreses i bancs sinó pel seu propi funcionament i el mecanisme d'acumulació econòmica sobre la base de l'“explotació” de les persones i l'ús dels diners en el negoci immobiliari. La Policia ha confiscat més d'un milió de dòlars en un dels registres.