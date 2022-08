L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha anunciat que "en breu" el cementiri modernista del municipi passi a ser un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). El consistori ha anunciat que "els informes són excel·lents" i tot porta a pensar que properament el govern català aprovarà la distinció d'aquest equipament patrimonial. De fet, el cementiri modernista ha estat la seu escollida aquest dijous per presentar la imatge de Lloret de Mar com a capital cultural catalana del 2023 i on el cementiri també hi jugarà un paper molt important. La imatge és "disruptiva" i combina elements patrimonials amb d'altres d'art urbà amb l'objectiu de combinar la història cultural del municipi amb les noves tendències.

Lloret de Mar serà la capital de la cultura catalana el 2023 amb la intenció de mostrar com el municipi "deslocalitza" les activitats culturals dels equipaments tradicionals per ubicar-los en zones noves per atraure nous públics i, a la vegada, crear noves corrents. L'alcalde del municipi, Jaume Dulsat, ha detallat que amb els actes que organitzaran l'any vinent volen "aprofundir i barrejar alternatives culturals" i donar-hi "un aire lloretenc".

Amb aquesta intenció, l'empresa de Lloret de Mar Ladeus Web Branding ha presentat aquest dijous la imatge del municipi com a capital cultural catalana per l'any vinent. El dissenyador, Jordi Sureda, ha explicat que es tracta d'una imatge "atrevida i provocadora" que vol sintetitzar aquests valors culturals trencadors que busquen portar les disciplines culturals fora dels espais habituals.

En la imatge es poden veure fragments de fotografies del patrimoni que hi ha a Lloret de Mar i que no s'identifiquen però es combinen amb elements d'art urbà que compagina aquesta voluntat d'arribar a tots els públics i portar les arts a llocs poc habituals fins ara. Tot i així, Sureda ha remarcat que ha utilitzat una tipografia "contundent i estable" per fer-ne una imatge que s'adapti a tots els formats que tindrà aquest logotip (des d'un cartell físic a un racó de la programació del cartell d'un festival de música).

El cementiri modernista, Bé Cultural d'Interès Nacional "en breu"

La presentació d'aquesta imatge s'ha fet al cementiri modernista per fomentar el patrimoni que hi ha en aquest equipament. L'alcalde, Jaume Dulsat, ha recordat que ja s'hi fan diverses visites guiades i també teatralitzades per explicar als visitants tots els elements arquitectònics i patrimonials que hi ha en el "cementiri modernista més important del país".

Dulsat, a més, ha avançat que properament aquest cementiri serà declarat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). L'alcalde ha detallat que la valoració que ha fet el Govern sobre la proposta és "excel·lent" i els informes també són molt positius. Això fa pensar al batlle que "en breu" la Generalitat podria aprovar la declaració d'aquest equipament com a BCIN.

Per altra banda, Jaume Dulsat també ha explicat que l'Ajuntament de Lloret de Mar ha comprat un nou hipogeu (un tipus de sepulcre soterrani) i que properament es restaurarà per fer-lo visitable. Aquesta adquisició forma part de l'objectiu del municipi d'ampliar el patrimoni cultural per garantir-ne la preservació i convertir-lo en espai cultural, mentre part del cementiri encara conserva la seva funció principal de vetlla i memòria dels difunts.