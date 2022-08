Jordan Peele ha sabut crear veritable expectació amb el seu darrer treball, fins a convertir-lo en l’hype de l’estiu. La primera escena que es va compartir en xarxes socials era una seqüència en moviment de les fotografies creades per Eadweard Muybridge el 1887 en què es veia un genet negre. Després, un petit tràiler en què els personatges estaven en un ranxo i miraven atemorits al cel. El títol de la pel·lícula també resultava desconcertant, ¡Nop!. Què és ¡Nop!?

El misteri és a punt de resoldre’s i els protagonistes ens donen algunes de les seves claus. Ells són Daniel Kaluuya, que ja va treballar amb Peele a la seva òpera prima, Déjame salir, i Keke Palmer, que també va col·laborar amb el director en la seva etapa còmica, al programa Key and Peele. A la pel·lícula interpreten dos germans que s’han de fer càrrec d’un ranxo després de la mort del seu pare. Hi domen cavalls perquè participin en les pel·lícules. Són descendents d’aquell genet negre que va protagonitzar aquella imatge fundacional del cine. OJ (Kaluuya) és taciturn i pencaire. Emerald (Palmer) és tot el contrari, expansiva, vital i una mica despreocupada.

«Peele va escriure el guió durant la pandèmia, en un moment en què la por i l’horror ens va envair a tots», explica Daniel Kaluuya. «En aquell moment no sabíem ni tan sols quan podríem sortir de casa nostra ni com afectaria això el cinema, així que ell va voler crear una pel·lícula d’entreteniment en gran, com les que recordem de la nostra infància, i que constituís una experiència cinematogràfica». Per això va conjugar tot un seguit d’elements que ens porten del western a la ciència ficció passant per l’horror i la comèdia. Hi ha cowboys contemporanis, ranxos com a atracció turística, un ovni depredador i ximpanzés assassins. Però, com no podia ser d’una altra manera, ¡Nop! també bascula a un nivell metafòric, l’especialitat de Peele. Si Déjame entrar parlava sobre el racisme incrustat al si de la societat nord-americana just a l’etapa de Trump i Nosotros girava al voltant de la lluita de classes i la mirada de l’altre, ¡Nop! es converteix en una al·legoria de la cultura de masses, de com Hollywood construeix els mites i els fagocita i sobre quin paper juguen els afroamericans dins aquest sistema que des dels inicis (aquestes fotografies de Muybridge) els ha condemnat a la invisibilitat i l’explotació .

«En el fons, també va sobre la imatge», prossegueix Kaluuya. «Som a l’era d’Instragram i una imatge s’ho val tot. Perdem el temps a veure fotos random però hi són. El que no es plasma no existeix, diu la pel·lícula. I ells s’obsessionaran amb registrar Jean Jacket [el nom que posaran al plat volador]». «Fem el que sigui per ser vistos, perquè ens reconeguin. És una cosa que aprens a la indústria de l’entreteniment, i crec que Jordan volia parlar de la violència intrínseca que hi ha. Com sense adonar-nos estem sent devorats», continua Keke Palmer. El film aterra avui als cinemes de tot Espanya.