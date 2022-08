La Víctor Català que escrivia a la premsa

«Mai he sabut treballar per encàrrec, disposar segons el meu franc voler. M’hauria fet goig, per exemple, ésser periodista, mes he tingut el seny de comprendre que era aspiració per damunt de les meves apteses», va deixar escrit Víctor Català. I, tot i que no es pot considerar que es dediqués al periodisme, el cert és que va col·laborar en multitud de publicacions de premsa durant tota la seva vida. Ara un nou volum de la col·lecció Josep Pla de la Diputació de Girona recupera els textos que Caterina Albert va publicar en diaris i revistes durant les primeres dècades del segle XX sota el títol Guaitant enrere: Escrits esparsos i conferències.

L’edició, a cura de l’especialista en l’autora escalenca Irene Muñoz Pairet, recopila poemes, retrats, records personals, articles, cartes o crítiques literàries, així com fragments de novel·la i conferències inèdites. El títol de l’obra, Guaitant enrere, fa referència a una secció que Josep Maria López-Picó va publicar a La Revista pel centenari de la Renaixença, en la qual demanava el record del moment més important de la vida a diverses personalitats. Víctor Català hi encapçala les respostes recordant els inicis literaris en castellà i la importància d’escriure en català, a més de la polèmica que van despertar els seus primers drames rurals i com Joan Maragall i Josep Torras i Bages la van animar a continuar escrivint. La tria de textos de Muñoz Pairet es divideix en quatre apartats. El primer recull les col·laboracions de l’escriptora en trenta publicacions diferents: setanta-tres textos que fins ara no s’havien recollit mai en un únic volum i que no formen part de les seves Obres Completes. Compilats per ordre cronològic, arrenquen amb la primera col·laboració literària trobada a la premsa de l’època, el poema Any nou a Lo Teatro Regional l’any 1896, signat com a C. Albert, i clou també aparicions en revistes com Joventut, on va començar a firmar com a Víctor Català, La Renaixença, Serra d’Or o Canigó. El segon apartat de Guaitant enrere se centra en el seu vessant de conferenciant, amb dues conferències inèdites conservades al Fons Víctor Català de l’Arxiu Històric de l’Escala. Es tracta del discurs d’obertura de l’Ateneu d’Art i Cultura de l’Escala i El patrimoni dels defectes, pronunciada a Barcelona el 1922. Els darrers dos apartats inclouen cinc col·laboracions de Víctor Català en llibres, el missatge de l’autora al món sardanista i un poema inèdit sobre sant Jordi. Guaitant enrere inclou també un pròleg del cantautor Josep Tero i reprodueix fotografies de l’autora i dos exlibris.