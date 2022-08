Qui hagi vist El secreto de Marrowbone, la primera pel·lícula de Sergio G. Sánchez, sap que al guionista de films com El orfanato i Lo imposible li agrada jugar a enganyar el públic, ajudant-se d’elements de caràcter sobrenatural. És una fórmula a què torna a recórrer a Alma, la seva primera sèrie , un thriller ambientat a la seva Astúries natal que arriba avui, 19 d’agost, a Netflix, després que la plataforma l’hagi tingut un any i mig ben guardada al calaix.

Produïda per Belén Atienza, Sandra Hermida (dues productores clau en l’explosió del nou cinema espanyol, capitanejat, en bona part, per directores) i Jesús de la Vega (Intruders, Hierro), la ficció comença amb l’accident d’autobús d’un grup d’estudiants d’institut per deixar pas a una història de misteri i fantasia. «M’obsessiona allò que fa frontera amb la mort», ha reconegut en alguna ocasió G. Sánchez, que dirigeix la sèrie junt amb Kike Maíllo (Eva).

«És un thriller sobrenatural, però, a més, té una càrrega emocional que arrossega tota mena de públic, perquè parla de temes universals com la mort, la vida, l’amistat, la malaltia, el dol...», explica Mireia Oriol (Les de l’hoquei), la jove actriu catalana que porta el pes de la trama. Ella interpreta l’Alma del títol, una de les estudiants que sobreviuen la tragèdia, però amb les seves pròpies seqüeles: en despertar a l’hospital descobreix que té amnèsia. A poc a poc, podrà anar lligant fils sobre el seu passat per saber què va passar realment aquell fatídic dia. Ho farà amb l’ajuda dels seus pares i altres supervivents que s’han convertit en uns desconeguts, tot i que unes estranyes visions no li posaran les coses fàcils.

Alma és una sèrie molt d’autor, i això fa que, encara que es basi en elements comuns a altres títols espanyols com Feria (pel misteri i els tocs sobrenaturals), la sèrie tingui identitat pròpia. «Sergio ha construït el seu univers i no n’hi ha cap d’igual,», afirma Álex Villazán (Skam), que encarna Tom, amb qui Alma i la seva amiga Deva (Claudia Roset, Skam) conformen un particular triangle amorós. A més d’ells, a la trama de la ficció tenen rellevància els personatges de joves actors com Pol Monen (¿A quién te llevarías a una isla desierta?), Javier Morgade (El nudo), Nil Cardoner (Les de l’hoquei), María Caballero (El Ministerio del Tiempo) i Milena Smit (No matarás). També hi apareixen, en papers més secundaris, actors més veterans com Elena Irureta, Marta Belaustegui i Josean Bengoetxea.

Una altra gran protagonista d’Alma és Astúries, escenari principal del rodatge. Els seus boscos i muntanyes aporten el misteri que marca la sèrie. «No són només paisatges preciosos, quasi com una pintura, sinó que creen tota una atmosfera», evoca Oriol.