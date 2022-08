El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de Girona ha assumit la presidència de l’associació europea per a la promoció de la cultura i el patrimoni europeu en imatge Photoconsortium. La presidència de l’ens recau en el cap de secció de Fotografia i Audiovisuals de l’Ajuntament de Girona, David Iglésias, en substitució del fins aleshores president Fred Truyen, catedràtic de la Universitat de Leuven.

Photoconsortium està integrada per 53 socis representants de dotze estats membres, entre els quals les principals agències fotogràfiques públiques i privades, així com institucions públiques, arxius, museus i particulars.

Durant la seva intervenció, el nou president del Photoconsortium, David Iglésias, va reafirmar «el compromís del CRDI amb el patrimoni fotogràfic i amb Photoconsortium des del moment fundacional». Sobre la manera com ha d’evolucionar l’associació, Iglésias va exposar que «caldria explorar noves vies a més del portal de documentació digitalitzada Europeana i altres projectes de la Unió Europea, com ara, per exemple, invertint en la formació professional».