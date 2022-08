Les Preses d'Hostoles es preparen per aquest dilluns donar el tret de sortida a la 40a edició del festival Ésdansa. Enguany els organitzadors han anunciat que recuperen els tallers de dansa, que feia dos anys que no es celebraven a causa de la pandèmia. A més, aquest 2022 també es recuperen les companyies internacionals, que n'hi haurà sis. Una d'elles és argentina i farà una activitat centrada en el gènere del tango, en què s'estudiarà els orígens i tot el que rodeja aquest ball declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. La 40a edició de l'Ésdansa arrencarà el proper dilluns 22 d'agost i durarà fins el diumenge 28.

El festival Ésdansa torna a les Preses a partir del dilluns vinent, 22 d'agost. Es tracta de la 40a edició del festival que recuperarà molts dels formats que havia arraconat els últims dos anys a causa de la pandèmia. Una d'elles és l'oferta formativa, en què es tornen a incloure els tallers per a infants i adults. La directora del festival, Núria Feixas, ha recordat que a causa de les restriccions sanitàries "la gent no es podia tocar" i per això havien de renunciar a fer aquest tipus d'activitats.

Aquest estiu, però, el certamen recupera un dels seus lemes: "ballar i fer ballar", segons ha celebrat Feixas. Una de les activitats que proposen els organitzadors per fer ballar a la gent és una activitat centrada en el tango. A través d'ella la gent podrà conèixer la història d'aquest gènere i com ha anat evolucionant. Ho faran de la mà d'una companyia argentina que aquest any participa en la 40a edició del festival.

A banda d'aquesta hi haurà cinc companyies més internacionals que hi actuaran. Aquest 2022 hi haurà representades les danses tradicionals de Mèxic, de Tahití, Eslovàquia, la República de Dijobouti i les de Zimbawe. Inicialment s'havia convidat una companyia de Panamà, però finalment han hagut d'escurçar la gira i des de l'Ésdansa han optat per substituir-los pel grup de Zimbawe.

El certamen de dansa també planteja reflexionar sobre el paper del cançoner popular que fa 100 anys que es va publicar amb una conferència de la mà de Jaume Ayats. El músic explicarà al públic tota la investigació sobre què va provocar el cançoner popular. La nit es tancarà amb un assaig en obert de l'esbart Ciutat Comtal, que presentarà al públic la proposta de dansa que està fent a partir dels temes que s'inclouen en el cançoner popular.

La programació també compta amb Lara Brown que presentarà 'Movimiento Involuntario', una peça que reflexiona sobre la jota. El dia abans el públic podrà veure 'Fiblades' de la companyia la Llançadora (que uneix tres esbarts catalans). A través d'aquest espectacle es vol donar veu a la dona de les colònies tèxtils i el llegat que han deixat, moltes vegades silenciat.