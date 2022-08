L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, confia que «en breu» el cementiri modernista del municipi passi a ser un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). El consistori ha anunciat que «els informes són excel·lents» i tot porta a pensar que properament la Generalitat aprovarà la distinció d’aquest equipament patrimonial, que ja acull visites guiades i teatralitzades i que jugarà un paper rellevant en la capitalitat de la cultura catalana que el municipi exercirà l’any vinent.

A més, l’ajuntament ha comprat un nou hipogeu (un sepulcre soterrani) que restaurarà per fer-lo visitable. L’adquisició forma part de l’objectiu del municipi de garantir-ne la preservació i convertir-lo en espai cultural, mentre part del cementiri encara conserva la seva funció principal de vetlla i memòria dels difunts.

Capital de la Cultura Catalana

Com a Capital de la Cultura Catalana, Lloret vol mostrar com el municipi «deslocalitza» les activitats culturals dels equipaments tradicionals per ubicar-los en zones noves i atraure nous públics i, alhora, crear noves corrents. Dulsat detalla que els actes que organitzaran volen «aprofundir i barrejar alternatives culturals» i donar-hi «un aire lloretenc».

Amb aquesta intenció, l’empresa lloretenca Ladeus Web Branding ha presentat la imatge de l’esdeveniment. El dissenyador, Jordi Sureda, diu que es tracta d’una imatge «atrevida i provocadora» que vol sintetitzar aquests valors culturals trencadors que busquen portar les disciplines culturals fora dels espais habituals.