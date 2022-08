L’última pel·lícula de Jaume Balagueró, Venus, protagonitzada per Ester Expósito i inspirada en un relat de l’escriptor H.P. Lovecraft, inaugurarà el pròxim 6 d’octubre la 55a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Balagueró, que ha escrit el guió juntament amb Fernando Navarro, té previst passar primer pel Festival de Toronto i, després, el film tindrà la seva estrena europea a Sitges.

Després de Veneciafrenia, dirigida per Álex de la Iglesia, ara The Fear Collection (segell cinematogràfic espanyol especialitzat en terror i suspens) presentarà Venus, una història que «conjura el terror còsmic dins d’un edifici a l’extraradi de Madrid», amb Expósito al capdavant d’un repartiment on també destaquen noms com els d’Ángela Cremonte, Magüi Mira i Federico Aguado, entre altres.

En una intervenció en la passada edició del festival català, Balagueró va desvelar que la seva nova pel·lícula era «d’horror, violenta i bruta», amb Expósito, una actriu contrastada, amb un paper «molt físic». La cinta s’inspira en el conte del nord-americà H.P Lovecraft Els somnis de la casa de la bruixa, traslladant-lo a l’extraradi de Madrid, a un gran edifici, en un «ambient brut, de ciutat moderna, amb misèria i problemes, un món proper al més sòrdid».

L’any passat, Balagueró ja va desitjar poder estrenar al Festival una obra que té «molt a veure amb l’hiperrealista» i que defineix com «desmesuradament Sitges».