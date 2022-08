La secció Perlak del Festival de Sant Sebastià completa un cartell de luxe amb els darrers films de directors internacionals com els germans Dardenne (Tori et Lokita), François Ozon (Peter von Kant) o el mexicà Alejandro González-Iñárritu (Bardo, falsa crónica de unes cuantas verdades). Aquestes pel·lícules competiran pel Premi del Públic Ciutat de Donostia amb altres títols anunciats, com ara el del gironí Isaki Lacuesta (Un año, una noche) i Oriol Paulo (Los renglones torcidos de Dios), Rodrigo Sorogoyen i Juan Diego Botto.

La secció Perlak està formada per pel·lícules inèdites a l’Estat que han sigut aclamades per la crítica o que han participat en altres festivals internacionals, com ara el film de Lacuesta sobre l’atac a la sala Bataclan de París, que va competir a la darrera Berlinale. Peter von Kant, l’homenatge al realitzador alemany Rainer Fassbinder de François Ozon, i Moonage Daydream, la immersió en l’univers de David Bowie de Brett Morgen, inauguraran i clausuraran la secció, respectivament. També s’hi projectaran i competiran pel Premi del Públic Ciutat de Donostia L’innocent, de Louis Garrel; Living, d’Oliver Hermanus; Corsage, de Marie Kreutzer i Argentina, 1985, de Santiago Mitre. També s’hi veuran Una bonita mañana, de Mia Hansen-Løve; i Broker, del japonès Hirokazu Koreeda.