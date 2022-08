L’espectacle que Nil Moliner duia al festival de la Porta Ferrada constava de quatre parts i a cada una l’acompanya un vídeo amb fotos del cantant tot fent un repàs per la seva vida des que li van regalar el primer micròfon de petit, passant pels covers que va començar a oferir amb només 15 anys, fins a l’actualitat, que actua davant de milers de persones.

Tot anava bé, fins que a la sisena cançó un problema tècnic va deixar el cantant sense amplificació i va obligar a aturar el concert per solucionar-ho. El músic, però, va amenitzar l’hora d’espera interpretant un tema totalment acústic i fent cantar a un públic entregat que va esperar pacientment la represa del concert. La nit va poder continuar, amb una actuació que, va bromejar, podia semblar que fos al local d’assaig.

Moliner van realitzar un tram final de concert intens on no van faltar Hijos de la tierra, Soldadito, Som ocells, Libertad i el remix de La bestia que feia botar el fans i acomiadar un concert que, segur, molts no oblidaran.